Hurrikan-Saison naht: "Die Ölpreise werden weiter steigen" | Gaspreis | Gold | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Rohstoffe stehen mit dem enormen Preisanstieg im Fokus und bereiten Verbrauchern und Notenbanken Sorgen. Warum wir uns im Herbst vermutlich auf weiter steigende Ölpreise einstellen müssen, Destilate deutlich teurer sind als Rohöl und Gold als sicherer Hafen nur vor sich hindümpelt, verrät der Rohstoff-Experte und Fondsmanager der LBBW Asset Management, Daniel Rauch. Er erklärt zudem, ob Aktien in Anbetracht des Preisanstieg der Rohstoffe nun möglicherweise gar "Nachholpotential" haben...



00:00 ► Nach Rohstoff-Rally - haben Aktien Nachholpotential?

04:50 ► Das steckt alles hinter dem Preissprung von Öl & Co

08:30 ► Destilate vs Rohöl - woher kommt die große Differenz?

11:59 ► Warum Gold von der Krise (noch) kaum profitiert

14:55 ► Ausblick 2. Börsenhalbjahr - wer sind die Favoriten?



