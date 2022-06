USA: Anstieg der Häuserpreise stärker als erwartet - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Hauspreise im April etwas stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat zogen die Preise um 1,6 Prozent an, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Plus von 1,4 Prozent gerechnet. Auch im Vormonat waren sie leicht aufwärts revidiert um 1,6 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Häuserpreise im April erneut kräftig. Die Rate betrug 18,8 Prozent. "Der Bestand an Häusern auf dem Markt bleibt gering, was den Aufwärtsdruck auf die Verkaufspreise aufrechterhält", sagte Will Doerner, Volkswirt bei FHFA. Steigende Hypothekenzinsen hätten die Nachfrage noch nicht genug gedämpft, um die starken Preisanstiege im ganzen Land zu verhindern.

Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind./jsl/bgf/men