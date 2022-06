Biden kündigt weitere US-Streitkräfte für Europa an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat zum Auftakt des Nato-Gipfels in Madrid eine weitere Verstärkung amerikanischer Truppen in Europa angekündigt.

Die transatlantische Allianz werde so ausgestattet sein, dass sie sich sämtlichen Gefahren an Land, zu Wasser und aus der Luft zur Wehr setzen könne, sagte Biden am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt. Die Beistandspflicht nach Artikel 5 des Nato-Vertrags nannte Biden "heilig". Vom Gipfel werde die "unzweifelhafte Botschaft" ausgehen, dass das Bündnis stark und geeint sei, sagte Biden bei einem kurzen Auftritt mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Dabei kündigte der US-Präsident ein fünftes Hauptquartier der europäischen US-Streitkräfte in Polen an. Die Zahl der US-Zerstörer in Spanien soll demnach von vier auf sechs erhöht werden, zwei zusätzliche US-Geschwader mit F-35-Kampfjets werden in Großbritannien stationiert. Der zweitägige Gipfel steht ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird zugeschaltet und zum Plenum sprechen. Bei dem Treffen wollen die Nato-Staaten Finnland und Schweden offiziell zum Beitritt zur Allianz einladen, nachdem die Türkei ihren Widerstand dagegen aufgegeben hatte. Zudem will sich die Nato ein neues strategisches Konzept geben. Dabei soll auch erstmals zum Verhältnis zu China Stellung genommen werden.