Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Inflation im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Vortag war der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 13.232 Zähler nach vorne gerückt. Ein überraschend starker Rückgang der Konsumlaune in den USA fachte allerdings erneut Konjunktursorgen an.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Weitere Hinweise auf die Wachstumsaussichten und die Entwicklung der Preise erhoffen sich Anleger von einem gefüllten Konjunkturkalender. Im Blick haben Investoren vor allem die vorläufige Inflationsrate für Juni. Prognosen von Ökonomen zufolge dürften Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 8,0 Prozent mehr kosten als ein Jahr zuvor. Zudem stehen das DIW Konjunkturbarometer und die endgültigen Zahlen zum Verbraucher-Vertrauen in der Euro-Zone an. Im Fokus steht erneut auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die im portugiesischen Sintra auf dem jährlichen Forum der EZB die Abschlussrede hält.

Auf Unternehmensseite geht es dagegen ruhiger zu. Zu den wenigen Terminen gehört die Baumarktkette Hornbach, die Einblick in ihre Bücher gewährt. Auch die schwedische Modekette H&M, die erst vor kurzem in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai ihren Flagship-Laden geschlossen hat, berichtet über den Geschäftsverlauf.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.231,82

Dax-Future

13.139,00

EuroStoxx50

3.549,29

EuroStoxx50-Future

3.513,00

Werbung

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.946,99 -1,6 Prozent

Nasdaq

11.181,54 -3,0 Prozent

S&P 500

3.821,55 -2,0 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

26.740,79 -1,1 Prozent

Shanghai

3.382,44 -0,8 Prozent

Hang Seng

22.049,81 -1,7 Prozent