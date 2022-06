DGAP-Adhoc: TERRAGON AG und Töchter melden Insolvenz an

DGAP-Ad-hoc: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Insolvenz

TERRAGON AG und Töchter melden Insolvenz an



29.06.2022 / 17:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TERRAGON AG und Töchter melden Insolvenz an



Berlin, 29. Juni 2022 – Der Vorstand der TERRAGON AG, Emittentin der Anleihe DE000A2GSWY7, hat heute beschlossen, für die Emittentin und ihre wesentlichen Tochtergesellschaften einen Insolvenzantrag zu stellen. Hintergrund ist, dass unerwartet die Verhandlungen über einen Verkauf des Projekts in Welkerstift Duisburg gescheitert sind. Dies führt zur Zahlungsunfähigkeit der wesentlichen Tochtergesellschaft TERRAGON Wohnbau GmbH. Alternative Handlungsoptionen dies zu vermeiden bzw. zu beseitigen sind nicht mehr ersichtlich. Die TERRAGON AG selber ist zwar noch zahlungsfähig, hat sich aber für eine Sanierung und Restrukturierung im Insolvenzverfahren entschieden.



Kontakt: TERRAGON AG

Olaf Urban-Rühmeier

Unternehmenskommunikation

Friedrichstr. 185–190

10117 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 – 20 37 99 62

E-Mail: o.urban@terragon-ag.de 29.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de