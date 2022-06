DGAP-News: EUSOLAG European Solar AG: Co-Investment-Mandate für institutionelle Anleger im Utility-Scale-Segment der Solarenergie

DGAP-News: EUSOLAG European Solar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Expansion

EUSOLAG European Solar AG: Co-Investment-Mandate für institutionelle Anleger im Utility-Scale-Segment der Solarenergie



29.06.2022 / 17:52

Daniel Spinnler, Vorstandsmitglied der EUSOLAG und ehemaliger Geschäftsführer "Erneuerbare Energien" eines großen Schweizer Energieunternehmens: "Unsere zweite Säule ermöglicht es anderen institutionellen Investoren, die den stark nachgefragten Energiesektor im Auge haben, Zugang zu unserem Dealflow zu erhalten und unsere Expertise in den Bereichen Projekt- und Asset-Management, Vermarktung und Transaktionen auf den europäischen Solarpark-Infrastrukturmärkten zu nutzen."



Karim Sghaier, Director Capital Markets und Vorstandsmitglied der EUSOLAG: "Seit dem Start der EUSOLAG im ersten Quartal 2022 und dem Erfolg unserer 6,25%-Unternehmensanleihe (2027) gab es ununterbrochene Anfragen von institutionellen Großanlegern für Direkt-Equity-Investments, die mit einem erfahrenen Partner wie der EUSOLAG, in die kommerziellen und versorgungstechnischen Segmente der Solarenergie in Europa einsteigen möchten. Wir sind stolz auf diese bedeutende Anerkennung des EUSOLAG-Teams in der Gemeinschaft der nachhaltigen Investoren."



EUSOLAG prüft im Rahmen eines Asset- und Projektmanagement-Mandats eines europäischen Pensionsfonds in einer Due-Diligence-Phase drei Standorte mit einer Gesamtkapazität von 110 MWp.



Die EUSOLAG-Pipeline umfasst mehr als 470 MWp-Projekte sowohl im kommerziellen als auch im Versorgungsbereich von Solarkraftwerken, die fortlaufend geprüft werden.



EUSOLAG European Solar AG

Alicia Meier

Head Investor Relations

T +41 (0)41 560 08 51

E info@eusolag.de







EUSOLAG European Solar AG

Lurgiallee 14

60439 Frankfurt am Main

Deutschland



Über die EUSOLAG European Solar AG

Die EUSOLAG European Solar AG mit Sitz in Frankfurt am Main verfolgt eine zweigleisige Strategie im Bereich der Photovoltaikanlagen in Europa. Das Unternehmen baut ein attraktives eigenes Portfolio von Photovoltaikparks in ganz Europa im gewerblichen Bereich (unter 50 MWp) auf. Parallel dazu bietet EUSOLAG Eigenkapitalinvestoren Co-Investment-Mandate für ausgewählte Großprojekte (über 50 MWp) an. EUSOLAG strebt eine kontinuierliche Wertsteigerung mit positivem Cash-Flow an. Die EUSOLAG verfügt über eine schlanke Managementstruktur, wobei personalintensive Tätigkeiten an Dritte ausgelagert sind, aber von der EUSOLAG eng geführt werden.



1995468D GR Equity

