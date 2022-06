Fraport - Störungen in der Flugsicherung beeinträchtigen Luftraum in Europa

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der gesamte europäische Luftraum wird nach Angaben von Fraport durch Störungen bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen bei Frankfurt beeinträchtigt.

Auch am Flughafen Frankfurt komme es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen, teilte der Flughafenbetreiber am Mittwoch mit. Fluggäste sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einfinden. Darüber hinaus werde empfohlen, den Flugstatus vorab zu prüfen. Bei der DFS war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

In den vergangenen Wochen hatte bereits der Personalmangel an den Flughäfen in Deutschland aber auch in anderen Ländern teilweise zu Chaos in der Abfertigung von Passagieren geführt.

