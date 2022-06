Arbeitslosenzahl steigt durch ukrainische Geflüchtete

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im Juni kräftig gestiegen.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) begründete dies am Donnerstag damit, dass die Jobcenter seit dem 1. Juni für Geflüchtete aus der Ukraine zuständig sind. Sie werden dadurch automatisch in der Statistik als arbeitslos erfasst. "Der Arbeitsmarkt insgesamt ist weiterhin stabil", sagte BA-Chef Detlef Scheele bei der Bekanntgabe der Zahlen in Hamburg.

Von Mai auf Juni stieg die Arbeitslosenzahl demnach um 103.000 auf 2,363 Millionen. Dies waren 251.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,3 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent hinzu. Die saisonbereinigte Erwerbslosenzahl stieg um 133.000. Auch darin schlägt sich der Statistikeffekt der Ukraine-Flüchtlinge nieder, da im Juni die registrierte Arbeitslosenzahl in der Regel leicht zurückgeht.