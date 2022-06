BASF - Verkaufsdruck bleibt hoch

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 39,865 € (XETRA)

Die BASF-Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief 37,35 EUR zurück. Von dort aus erholte sich der Wert massiv und kletterte bis April 2021 auf ein Hoch bei 72,80 EUR.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie wieder in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung setzte sie auf 47,23 im März 2022 zurück. Im Mai testete der Wert den Unterstützungsbereich um 47,23-46,59 EUR. Diese hielt zunächst noch. Aber in den letzten drei Wochen und in dieser steht die BASF-Aktie massiv unter Druck. In der letzten Woche fiel die Unterstützungszone, in dieser wird der Wert direkt weiter verkauft.

Coronatief naht

Die BASF-Aktie ist nach dem Einbruch in den letzten Wochen zwar überverkauft, aber ein Boden zeichnet sich nicht ab. Kurzfristig kann der Verkaufsdruck noch hoch bleiben. Ein Rutsch auf 37,35 EUR wäre keine Überraschung.

Damit sich das Chartbild wieder etwas aufhellten müsste, die Aktie über 47,23 EUR ansteigen. Gelingt ein solcher Ausbruch, wäre eine Rally in Richtung 56,06 EUR möglich.

Fazit: Die Dynamik des Abverkaufs ist ungebrochen. Anzeichen für eine größere Erholung sind aktuell nicht vorhanden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)