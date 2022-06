Biden: Werden die Ukraine so lange unterstützen wie nötig

MADRID (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine im Krieg gegen Russland langfristige Hilfe zugesagt. "Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist", sagte Biden am Donnerstag nach einem zweitägigen Nato-Gipfel in Madrid. Die USA und die anderen Alliierten würden so lange zur Ukraine halten, um sicherzustellen, dass das Land nicht von Russland besiegt werde. Der Krieg werde nicht mit einer ukrainischen Niederlage gegen Russland enden, sagte Biden. Er könne schon morgen enden, wenn Russland sein aggressives Verhalten beende./wim/DP/men