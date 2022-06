Dax dürfte erneut schwächeln - US-Konsum im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt angeschlagen.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch war er bereits 1,7 Prozent tiefer bei 13.003 Punkten aus dem Handel gegangen.[L8N2YG59N]

"Inflation bleibt das dominierende Thema an den Finanzmärkten", schrieben die Analysten der Helaba. Zwar sei die Teuerungsrate im Juni in Deutschland überraschend zurückgegangen, das Niveau sei aber weiterhin unerwünscht hoch. Daher bliebe die Europäische Zentralbank unter Druck, die Zinsen deutlich anzuheben. Deswegen warteten Börsianer auf weitere Signale in anstehenden Redebeiträgen von EZB-Chefin Christine Lagarde.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger datenseitig auf die US-Konsumausgaben. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Bei den Unternehmen steht Uniper im Fokus. Der Energiekonzern geht wegen der Gaskrise in die Knie und ruft nach Hilfe vom Staat. Der Versorger nahm am Mittwochabend seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 mit Blick auf das bereinigte Ebit sowie den bereinigten Überschuss zurück.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.003,35

Dax-Future

12.938,00

EuroStoxx50

3.514,32

EuroStoxx50-Future

3.482,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.029,31 +0,3 Prozent

Nasdaq

11.177,89 +0,0 Prozent

S&P 500

3.818,83 -0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

26.419,84 -1,4 Prozent

Shanghai

3.409,73 +1,4 Prozent

Hang Seng

22.036,24 +0,2 Prozent