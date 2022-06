DAX® - Es könnte kritisch werden

Flirting with Disaster – erneut tauchte der DAX® am gestrigen Mittwoch unter die 13.000er-Marke ab. Damit wird die Lage schon wieder durchaus bedrohlich, wie der Blick auf die entscheidenden Unterstützungen zeigt. Zum Beispiel braucht es nun bereits eine gewisse Anstrengung, um am Freitag kein neues zyklisches Tief auf Wochenschlusskursbasis zu fabrizieren. Der entscheidende Wert liegt bei 13.094 Punkten. Negativ zu werten wäre zudem ein Unterschreiten des Drei-Monats-Tiefs auf Intraday-Basis bei 12.904 Punkten und vor allem auch des 17-Monats-Tief auf Tagesschlusskursbasis, welches bei 12.831 Punkte angesiedelt ist. Positive Nachrichten sollen jedoch auch nicht unter den Tisch fallen: so wurde jener Aufwärtstrend behauptet, welcher am März-Tief entspringt und ferner durch zwei Tiefs aus der vergangenen Woche definiert wird. Die entsprechende Unterstützung liegt im 12.950er-Bereich. Auf der Oberseite gilt es nach dem etwaigen Überwinden des Widerstands um 13.220 Zähler (oberes Ende der gestrigen Abwärtslücke) die wesentlich robustere Hürde zu attackieren, die von etwa 13.380 bis 13.345 Punkte reicht.

DAX® (Daily)

Quelle: Guidants² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Guidants, tradesignal²

