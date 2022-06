Gaskrise und Rezessionsangst belasten Börsen schwer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Angst vor einer Rezession treibt Europas Aktienanleger erneut in die Flucht.

"Inflation bleibt das dominierende Thema an den Finanzmärkten", kommentierten die Analysten der Helaba am Donnerstag. Zwar sei die Teuerungsrate im Juni in Deutschland überraschend zurückgegangen, das Niveau sei aber weiterhin unerwünscht hoch. Daher bliebe die Europäische Zentralbank unter Druck, die Zinsen deutlich anzuheben. Auf die Stimmung drückte auch ein Kurssturz des Versorgers Uniper, der durch die gedrosselten Gaslieferungen Russlands zunehmend in die Bredouille gerät. Der Dax rutschte am Donnerstagvormittag um bis zu 2,6 Prozent auf 12.662 Punkte ab und notierte so tief wie seit knapp vier Monaten nicht mehr.

Charttechnisch sehe es für den deutschen Leitindex nach dem Fall unter die psychologisch wichtige 13.000er Marke nicht gut aus, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Der fundamentale Boden im Dax droht angesichts der Angst vor einer Welle an Gewinnwarnungen wegzubrechen." Auch die übrigen Börsen Europas tauchten ab und steuerten auf ihr schlechtestes Quartal seit Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 zu. Der EuroStoxx50 fiel um zwei Prozent auf 3442 Zähler.

Führende Notenbanker hatten zuletzt ihre Entschlossenheit zur Straffung der Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation bekräftigt. US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe verdeutlicht, dass die sich abzeichnende wirtschaftliche Verlangsamung ein Preis ist, der es wert sei, gezahlt zu werden, um den Anstieg der Verbraucherpreise zu stoppen, sagte ActivTrades-Analyst Ricardo Evangelista. Das werde den US-Dollar weiter stärken. Die Weltleitwährung blieb auf der Suche nach sicheren Anlagehäfen auch am Donnerstag gefragt. Der Dollar-Index, der die US-Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 105,19 Punkte. Auch Staatsanleihen standen in der Gunst der Investoren. Die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere fiel im Gegenzug auf 1,420 Prozent von 1,506 Prozent.

CHINA-BÖRSEN NACH ERMUTIGENDEN WIRTSCHAFTSDATEN FESTER

An den Rohstoff-Märkten fürchteten Anleger eine schwindende Nachfrage nach Öl und Metallen. Öl der Nordsee-Sorte Brentverbilligte sich um bis zu einen Dollar pro Barrel auf 108,64 Dollar. Der Kupferpreis fiel um 0,9 Prozent auf 8324 Dollar je Tonne und steuert auf den größten Quartalsverlust seit März 2020 zu. China hat in den vergangenen Monaten unter anderem die Finanzmetropole Shanghai mit ihren mehr als 25 Millionen Einwohnern in einen harten Lockdown geschickt, was zu geschlossenen Fabriken und Geschäften sowie Staus in den Häfen und damit auch zu Problemen im Welthandel führte.

Dennoch sendete Chinas Wirtschaft ein positives Lebenszeichen, was der Börse in Shanghai um mehr als ein Prozent ins Plus verhalf. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im Juni auf 50,2 Punkte von 49,6 Zählern im Mai. Damit lag das Barometer erstmals seit Februar wieder über der Schwelle von 50, ab der Wachstum signalisiert wird.

UNIPER SCHOCKIERT MIT HILFERUF NACH STAAT

Anleger reagierten geschockt, nachdem der Energieversorger Uniper nach den gedrosselten Gaslieferungen aus Russland seine Prognosen kassierte und um Hilfe vom Staat ruft. Die Aktien brachen um 22,9 Prozent auf 12,76 Euro ein - der tiefste Stand seit knapp fünfeinhalb Jahren. Der Ruf Unipers dürfte den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, Versorger zu entlasten. Die Regierung hatte zuletzt die Alarmstufe für die Gasversorgung ausgerufen. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte Gespräche mit Uniper über Stabilitätsmaßnahmen. Uniper - eine Tochter des finnischen Fortum-Konzerns - ist der größte ausländische Kunde des russischen Gasriesen Gazprom. Fortum-Papiere sackten um mehr als fünf Prozent ab. Die Analysten von Citi gehen davon aus, dass sich Uniper durch die Ausfälle täglich größere Mengen an Gas an den Märkten beschaffen muss. Das komme den Konzern angesichts der gestiegenen Gaspreise teuer zu stehen.

Aktien von Gazprom brachen in Moskau um 27 Prozent auf 220 Rubel ein, nachdem die Eigner des russischen Gaskonzerns die für 2021 angepeilte Gewinnausschüttung abgelehnt haben. Im Mai hatte Gazprom mitgeteilt, dass der Vorstand eine Dividende von 52,53 Rubel pro Aktie vorschlage. Letztmals hatte Gazprom vor der Jahrtausendwende keine Dividende gezahlt.