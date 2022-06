IG-Metall-Bezirke fordern acht Prozent mehr Lohn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hamburg/Frankfurt (Reuters) - In der Metallindustrie zeichnet sich bei der Diskussion der Gewerkschaftsbezirke eine Tarifforderung von acht Prozent mehr Lohn ab.

Die IG-Metall-Tarifkommissionen der Bezirke Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Küste beschlossen am Donnerstag eine entsprechende Forderung bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. "Die Beschäftigten erwarten angesichts der stark steigenden Preise und der guten Auftrags- und Ertragslage in vielen Betrieben eine ordentliche Erhöhung ihrer monatlichen Entgelte", erklärte NRW-Bezirksleiter Knut Giesler. "Vielen Betrieben geht es trotz unterschiedlicher gesellschaftlicher Krisen weiterhin gut", sagte der Bezirkschef in Niedersachsen Thorsten Gröger. Gute Quartalsergebnisse und Rekordausschüttungen von Dividenden gäben keinen Anlass für "falsche Zurückhaltung".

Charts zu den Werten im Artikel IG Group Holdings

Siemens

Volkswagen VZ

Die Basis orientiert sich damit am oberen Ende der vom IG-Metall-Vorstand empfohlenen Forderungsspanne eines Lohnzuwachses von sieben bis acht Prozent. Die Gewerkschaftsspitze beschließt die Forderung endgültig am 11. Juli. Am Donnerstag wollen bundesweit alle Tarifregionen ihre Forderungen beschließen. Die Verhandlungen mit den Arbeitgebern des mit 3,9 Millionen Beschäftigten größten deutschen Industriezweigs sollen Mitte September beginnen. Die Friedenspflicht endet am 28. Oktober, danach wäre Streik möglich.

Werbung

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann bekräftigte nach Teilnahme an den Beratungen im Bezirk Küste, die Entgelte müssten prozentual dauerhaft erhöht werden. Einmalzahlungen wie in den vergangenen Jahren reichten nicht. "Wir erwarten ein vernünftiges Angebot und ernsthafte Verhandlungen von Anfang an."

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hatte Mitte Juni bereits erklärt, dass sie eine Lohnerhöhung in dieser Höhe für "verantwortungslos" halten. Sie werfen der Gewerkschaft vor, die Lage der Branche schön zu reden und sich zu sehr an den etwa 100 derzeit am besten verdienenden Unternehmen zu richten. "Die wirtschaftliche Lage zeichnet sich durch große Unsicherheiten und große Heterogenität aus", erklärte Gesamtmetall kürzlich. Nach einer Umfrage des Verbandes wachsen in der Branche Existenzsorgen wegen steigender Kosten, die nicht völlig über die Preise abgewälzt werden könnten. Drei Viertel der Firmen rechneten deshalb mit sinkenden Erträgen, ein Fünftel sähe seine wirtschaftliche Existenz gefährdet.

(Bericht von Jan C. Schwartz, Ilona Wissenbach und Matthias Inverardi; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)