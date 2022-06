Japan: Industrieproduktion bricht überraschend ein

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Industrieproduktion wegen des strikten Corona-Lockdowns in vielen Regionen Chinas so stark gefallen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Sie sei im Mai im Vergleich zum Vormonat um 7,2 Prozent eingebrochen, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Industrie und Handel (Meti) am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten mit. Das ist der stärkste Rückgang seit Mai 2020, als die Corona-Pandemie die Welt im Griff hatte und auch die Produktion in vielen Ländern stark belastet hatte.

Inzwischen verfolgt unter den großen Staaten nur noch China eine sogenannte Null-Covid-Strategie, die im Mai viele Städte in den Lockdown zwang. Dies belastete die Produktion japanischer Unternehmen stärker als erwartet. Die von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass sich die Lage bei der Industrieproduktion im Mai etwas bessert. Sie hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet, nachdem sie im April noch um 1,5 Prozent gefallen war./zb/jkr/jha/