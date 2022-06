Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Bedeutung der Nato

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zur Bedeutung der Nato:

"Putin hat, zumindest was die Nato angeht, das Gegenteil dessen erreicht, was er eigentlich mit der Invasion bezweckte: den Westen spalten oder gar marginalisieren, indem er die USA Stück für Stück aus Europa herausdrängt. Der Kriegsherr hat sich verkalkuliert. Dass die Verteidigung und damit auch die Nato wieder ein solches Gewicht bekommt, ist letztlich ein trauriges Kapitel. Milliarden von Investitionen fließen jetzt in den unproduktiven militärischen Sektor. Milliarden, die so dringend an anderer Stelle benötigt würden: Bildung, Forschung, Energiewende. Doch auch die hartnäckigsten Pazifisten werden kaum bestreiten, dass Westeuropa ohne das "heilige Versprechen" der Führungsmacht USA, jeden Zoll des Nato-Territoriums mit allen Mitteln zu verteidigen, recht hilflos dem imperialistischen Streben Putins ausgeliefert wäre. Nie war die Nato aus Sicht Europas so wertvoll wie heute."/ra/DP/men