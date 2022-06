Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Nato-Gipfel

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Nato-Gipfel:

"Auf ihrem Gipfel in Madrid präsentiert sich die Nato so geeint wie lange nicht. Die Türkei hat den Weg frei gemacht für die Aufnahme von Finnland und Schweden in die transatlantische Verteidigungsallianz. Und an der Ostflanke stockt das Bündnis seine schnellen Einsatzkräfte in nie gesehenem Maße auf. Für den russischen Präsidenten ist das eine politische Schlappe. Schließlich hatte er noch vor dem Überfall auf die Ukraine gefordert, die Nato dürfe keine neuen Mitglieder aufnehmen und solle ihre Truppen aus den östlichen Mitgliedstaaten zurückziehen. Dass sich die 28 Nato-Mitglieder nun hinter dem Feindbild Russland versammeln, Putin also ausgerechnet das bekommt, was er verhindern wollte, hat er sich selbst zuzuschreiben."