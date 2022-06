Tagesausblick für 01.07.: DAX bricht ein!

Die Aktienmärkte setzten die Talfahrt von gestern heute fort. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 nahmen dabei Kurs auf das Jahrestief vom März. Druck kam vor allem von schwachen Wirtschaftsdaten. In Japan brach die Industrieproduktion im Mai ein. Frankreich meldete für Juni einen Anstieg der Inflation. Die US-Konsumentausgaben schwächeln und der Chicagoer Einkaufsmanagerindex brach deutlicher ein als erwartet. Darüberhinaus halten die OPEC+-Staaten unbeirrt daran fest, die Förderquote im August nur um 648.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Diese Daten schürten vor allem Rezessionsängste.

Die drastischen Kursverluste an den Aktienmärkten sorgten für eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten. So gingen die Renditen 10jähriger Staatspapiere im Tagesverlauf deutlich zurück und erreichten zum Teil sogar das Monatstief. Die Edelmetalle können daraus aktuell kein Kapital schlagen. Vielmehr präsentierten sich Gold und Silber schwach und Palladium gab einen großen Teil der gestrigen Gewinne heute wieder ab. Ob die Erhöhung der Ölförderquote im August zu einer Entlastung an der Tankstelle führen wird, muss sich zeigen. Nach dem gestrigen Anstieg der Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 120 US-Dollar drehte der Ölpreis nach Süden und stabilisierte sich zunächst im Bereich von 114,50 US-Dollar. Der euro/US-Dollar-Kurs hat binnen drei Handelstagen die Kursgewinne seit Mitte Juni wieder abgeben und droht nun bei 1,035 UD-Dollar unter das Maitief zu fallen.

Unternehmen im Fokus Bayer hat in China die Zulassung für Finerenon erhalten. Das Medikament wird zur Behandlung von Nierenerkrankungen eingesetzt. Die US-Regierung hat für Herbst über 100 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer bestellt. Die Aktie von BioNTech kann gegen den allgemeinen Trend zulegen. BMW will Aktien im Gesamtwert von bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen. Uniper brach zweistellig ein, nachdem der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr kassierte. Bei der Lufthansa haben die Tarifverhandlungen bekonnen. Die Aktien nahm heute Kurs auf das Märztief. Siemens Energy kann mit Unterstützung durch positive Analystenkommentare heute zulegen. Teamviewer bestätigte den gestrigen Sturz unter EUR 10 und notiert nun auf einem neuen Allzeittief. Morgen werden in den USA Daten zum Pkw-Absatz gemeldet. Die Zahlen könnten die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis, Tesla und VW bewegen.