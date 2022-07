FRESENIUS MEDICAL CARE - Die Bullen sind zurück

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 47,630 € (XETRA)

Übergeordnet betrachtet befindet sich die Aktie von FMC seit Ende 2018 in einem Abwärtstrend, der nach dem Scheitern an einer langfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe des Widerstandes bei 63,92 EUR neuen Schwung erhielt. Nach dem abrupten Ende der Erholung brach der Wert ab April unter die Unterstützungen bei 52,06 und 50,98 EUR ein. In der Folge dieser Verkaufssignale fiel er zudem auch unter die mittelfristige, aus dem Jahr 2014 stammende Unterstützung bei 46,69 EUR zurück. Die Marke wurde allerdings umgehend zurückerobert und eine Erholung bis 49,15 Euro gestartet.

Kaufwelle Teil 2 wahrscheinlich

Der Anstieg der letzten Tage wird aktuell korrigiert. Ausgehend von 46,69 EUR könnte die Aktie jetzt aber in einer zweiten Aufwärtsbewegung an die Hürden bei 50,98 und 52,06 EUR steigen. Dabei würde auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen. Ein übergeordnetes Kaufsignal würde allerdings erst bei einem Anstieg über 52,06 EUR entstehen und könnte in den folgenden Wochen zu einer kleinen Rallye bis 57,00 EUR führen.

Die Chancen der Bullen wären dagegen unterhalb von 45,00 EUR neutralisiert. In diesem Fall dürfte das Tief bei 43,53 EUR ein weiteres Mal angelaufen werden. Sollte dort eine Bodenbildung ausbleiben drohen bereits Abgaben bis 39,30 - 40,00 EUR.

Charttechnisches Fazit: Nach einer weiteren kurzen Korrektur dürfte sich die steile Erholung der FMC-Aktie fortsetzen und zu einem Anstieg über 49,15 EUR in Richtung 52,06 EUR führen.

Fresenius Medical Care Chartanalyse (Tageschart)

Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse