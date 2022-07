Kabinett will Bundeshaushalt 2023 auf den Weg bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will am Freitag den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 auf den Weg bringen. Die in der Corona-Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse soll wieder eingehalten werden. Am Mittag (13.45) will sich dazu in Berlin Finanzminister Christian Lindner (FDP) äußern. Um die Schuldenbremse einhalten zu können, soll der Bund laut des Entwurfs auch die milliardenschwere Rücklage stärker als bisher geplant einsetzen. Die Schuldenbremse lässt nur eine geringe Kreditaufnahme zu./hoe/DP/stw