Medienverbände kritisieren Sperrung Deutscher Welle in Türkei

BONN (dpa-AFX) - Medienverbände haben die Sperrung des Internet-Angebots der Deutschen Welle in der Türkei kritisiert. Damit scheine die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan ihre "ständigen Angriffe auf unabhängige Medien im Land" nun auch auf ausländische Medien ausweiten zu wollen, sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Inzwischen stehe die Medienlandschaft in der Türkei zu fast 90 Prozent unter Kontrolle der Regierung oder regierungsnaher Geschäftsleute.

Der Journalistenverband DJV forderte die Bundesregierung auf, sich für eine Aufhebung der Sperrung einzusetzen. "Die Sperre der Deutschen Welle ist durch nichts anderes zu rechtfertigen als durch pure Willkür der Erdogan-Autokratie", kritisierte DJV-Bundesvorsitzender Fank Überall. Die Internet-Angebote des deutschen Auslandssenders und des US-Auslandssender Voice of America sind seit Donnerstagabend blockiert./jam/DP/stk