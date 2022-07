OTS: ActivTrades Europe SA / Multi-Asset-Broker ActivTrades auf Wachstumskurs ...

Multi-Asset-Broker ActivTrades auf Wachstumskurs - Umsatzergebnisse für 2021 veröffentlicht (FOTO) London (ots) - Das Jahr 2021 war für die globale Devisen- und CFD-Branche nach der extremen Volatilität der Märkte im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie schwierig. Der globale Multi-Asset-Broker ActivTrades erzielte 2021 - im 20. Jahr seines Bestehens - einen Gruppenumsatz von 30 Mio. GBP und einen Gewinn vor Steuern von 4 Mio. GBP. Obwohl dies ein Rückgang gegenüber den herausragenden (und außergewöhnlichen) Ergebnissen des Jahres 2020 war, ist dies angesichts der Schwierigkeiten auf den Märkten während des Jahres eine starke Leistung. Die Markterholung setzt sich derzeit rasch fort. ActivTrades freut sich, bekannt geben zu können, dass Umsatz und Gewinn für das erste Halbjahr 2022 die Erwartungen übertroffen haben. Hierbei fielen die Ergebnisse des ersten Halbjahres mit geschätzten Einnahmen von 32 Mio. GBP und einem Gewinn vor Steuern von 19 Mio. GBP sogar noch besser aus als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2020. Diese Ergebnisse übertreffen bereits jene des gesamten Jahres 2021. Das Unternehmen konnte außerdem einen Zustrom neuer Kunden sowie einen spürbaren Anstieg des Handelsvolumens bei bestehenden Kunden verzeichnen. Trotz der sozioökonomischen Turbulenzen entwickelt sich das Jahr für den Broker sehr positiv. Kürzlich wurde ActivTrades' hauseigene Handelsplattform ActivTrader um die stark nachgefragte Trading View-Integration erweitert, die Desktop-, Android- und iOS-Nutzern eine Reihe von vorteilhaften Chart-Funktionen und Indikatoren bietet. Um dem zunehmenden globalen Retail-FX-Handel gerecht zu werden, wird ActivTrades weiterhin anstreben, Niederlassungen auf der ganzen Welt zu eröffnen. "Wir freuen uns, dass das Unternehmen weiter wächst und sich entwickelt. Der Erfolg von ActivTrades zeigt sich nicht nur in den hervorragenden Halbjahresergebnissen widerspiegelt. Wir verzeichnen einen wachsenden Kundenstamm und steigende Handelsvolumina. Das ist nicht zuletzt Folge unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Handelsplattformen" , so Alex Pusco, CEO von ActivTrades. "Unsere kontinuierlichen Investitionen in neue Technologien und Top-Talente, die unseren Kunden die bestmöglichen Handelsbedingungen bieten, machen ActivTrades zur ersten Wahl für viele Trader auf der ganzen Welt." Über ActivTrades ActivTrades - https://www.activtrades.eu/de/ - ist ein preisgekrönte r globaler Multi-Asset-Forex-Broker (https://www.activtrades.eu/de/) , der 2001 gegründet wurde und eine breite Palette von Finanzprodukten anbietet, darunter mehr als 1000 CFD- und Spread-Betting-Instrumente in den Bereichen Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Finanzwerte und ETFs. Mit dem Hauptsitz im Herzen Londons und Niederlassungen in Mailand, Nassau, Sofia und Luxemburg bietet das Unternehmen seinen treuen Kunden in mehr als 140 Ländern außergewöhnliche Handelsbedingungen und einen hervorragenden Support. Der Broker bietet die weltweit beliebteste Handelsplattform an: MetaTrader, erweitert mit Smart Tools, die exklusiv für Kunden von ActivTrades entwickelt wurden, sowie die eigene Software ActivTrader - eine intuitive und vollständig ausgestattete Plattform für Desktop, Smartphone und Tablet. ActivTrades wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und der Securities Commission of The Bahamas (SCB) reguliert. Pressekontakt: PR-Agentur Kerl & Cie GmbH Bernhard Jodeleit Telefon: +49. 69. 870 021 527 E-Mail: mailto:b.jodeleit@kerlundcie.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164121/5262961 OTS: ActivTrades Europe SA