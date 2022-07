Meilenstein für Krypto Assets: EU reguliert Bitcoin und Co

Werbung



Am Freitag und damit unmittelbar kurz vor dem Wochenende kostete eine Bitcoin-Einheit rund 19.300 Dollar. Auf Wochensicht büßt das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset rund 10 Prozent an Wert ein. Neben den Rezessionsängsten sorgt die Regulierungsthematik in der Eurozone für großes Aufsehen. Die Europäische Union hat sich auf eine Regulierung namens MiCa (Markets in Crypto Assets) von Krypto Assets verständigt. Erst am Mittwoch wurden nach langen Verhandlungen Geldwäsche-Gesetze forciert.

Krypto Assets: MiCa schafft Klarheit im Regulierungsdschungel

„MiCa“ schafft Klarheit im Regulierungsdschungel und dürfte als Blaupause für weitere Nationen fungieren. Ob der schwierige Spagat gelingt, auf der einen Seite den Missbrauch von Krypto Assets zu unterbinden, ohne Innovationen abzuwürgen, muss sich allerdings erst beweisen. Für Anleger bleibt ein Regulierungsgürtel in der EU von hoher Bedeutung, welcher der Branche nicht die Luft zum Atmen nimmt. Mit MiCa dürfte die Branche gleichzeitig mehr als eine Prise Seriosität erhalten haben, was zusätzliche Investoren anlocken könnte.

In erster Linie kann die Branche aufatmen, dass es zu keinem Verbot der PoW-Technologie gekommen ist. Ein derartiges Verbot kann allerdings auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

Größere Abwärtsrisiken für Bitcoin und Co sind angesichts der bevorstehenden Regulierung allerdings nicht zu erwarten. Bestimmend für den Markt ist und bleibt die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks.