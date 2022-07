DAX: Leichte Stabilisierungstendenz

Der Deutsche Aktienindex DAX startete zwar fester in den heutigen Handelstag, musste aber bereits am Vormittag ein Teil seiner Gewinne abgeben und notiert zur Stunde 0,28 Prozent in der Gewinnzone. Eine echte Rückkehr von Käufern stellt dies aber nicht dar, die Abwärtsrisiken sind weiterhin als hoch einzustufen.

Intraday gelang es noch nicht einmal die letzte gerissene Kurslücke zwischen 12.811 und 12.946 Punkten vollständig zuschließen, überzeugend ist das in keinem Fall. Auch ein Wiedereintritt in den kurzen und letzten Aufwärtstrend scheint bei dieser Kursentwicklung fraglich.

Eine leichte Entspannung ist dagegen bei den Erzeugerpreisen im Euroraum zu beobachten, die im Mai geringer gestiegen sind als erwartet. Dennoch bewegt sich die Teuerung auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. In Zahlen ausgedrückt beträgt die Teuerungsrate gegenüber dem Vormonat bei 36,3 (April: 37,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Da die US-Amerikaner heute ihren Unabhängigkeitstag feiern, bleiben die Börsen vor Ort geschlossen. Weitere Impulse sind erst im morgigen Handelsverlauf mit frischen Zahlen zu den Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor zu warten.