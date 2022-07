DGAP-News: Eilmeldung: Durchbruch im Asiengeschäft bei Modern Plant! 500% Kursgewinn in Sicht? Jetzt vor Handelsbeginn in Kanada einsteigen und als deutscher Investor den Informationsvorsprung ausnutzen!

Emittent / Herausgeber: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Expansion/Prognose

Eilmeldung: Durchbruch im Asiengeschäft bei Modern Plant! 500% Kursgewinn in Sicht? Jetzt vor Handelsbeginn in Kanada einsteigen und als deutscher Investor den Informationsvorsprung ausnutzen!



04.07.2022 / 08:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Brisant! Eilmeldung: Durchbruch im Asiengeschäft bei Modern Plant! WKN: A2QQE9 ISIN: CA6076771014 500% Kursgewinn in Sicht? Jetzt vor Handelsbeginn in Kanada einsteigen und als deutscher Investor den Informationsvorsprung ausnutzen! STRONG BUY!





Modern Plant Based Foods Inc.,(WKN: A2QQE9 ISIN: CA6076771014) ,ein Hersteller preisgekrönter pflanzlicher Lebensmittel, freut sich, bekannt geben, dass Snacks from the Sun (SFTS), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant Based Foods, seine veganen, glutenfreien, in der Sonne gebackenen Chips in Asien eingeführt hat, beginnend in Südostasien, nachdem es über Global Brand and Export Development LLC, (GSMS LLC) einen Erstauftrag von einer Supermarktkette in den Philippinen erhalten hat. Global Brand and Export Development LLC ist eine Gesellschaft, die Hersteller, Importeure, Einzelhändler, Vertriebshändler und Konsumenten vertritt und bedient; sie verfügt über gezielte Vertriebsexpertise mit weltweiten Exporten in über 60 Länder rund um den Globus. Sie verfügt über Partnerschaften mit KeHE Distributors LLC in den Vereinigten Staaten, Be Organics Distributors in Chile, International Exports für den Versand in den Nahen Osten und nach Afrika, BTS Group Trade und Se Logistics über die USA und Mexiko, Delvi Logistics für den Export an führende Supermärkte in Panama; U.S. International Foods für die Zollabfertigung nach Asien, den Smart-Mexico-Vertriebshändlern, die ganz Mexiko beliefern, I AM Foods mit Belieferung der Karibik und von Mittelamerika und Caribbean Shipping über Florida und Puerto Rico.

GSMS LLC ist eine Schwestergesellschaft von KeHE Distributors, die derzeit die Marke von Snacks from the Sun in den Vereinigten Staaten bezieht und vertreibt. KeHE Distributors ist einer der wichtigsten Lebensmittelvertriebshändler der Nation im Pure-Play-Großhandel und verfügt über 16 Vertriebszentren in ganz Nordamerika. Mit über 5.500 Mitarbeitern repräsentiert KeHE 8.500 Marken und Services, mehr als 30.000 Naturkostläden, Lebensmittel-Filialisten und unabhängige Lebensmittelgeschäfte, E-Commerce-Einzelhändler und andere Spezialprodukt-Einzelhändler in ganz Nordamerika.

Die Supermarktkette, die die Produkte von Snacks from the Sun bezieht, ist ein führender Akteur im mittleren und gehobenen Supermarktsegment in Südostasien und einer der am schnellsten wachsenden Supermarktbetreiber. Die Kette ist in 25 Städten und Gemeinden vertreten und expandiert auf dem ganzen Gebiet der Philippinen; sie gibt in der lokalen Supermarktbranche einen weltweiten Standard vor. Die Supermarktkette ist der Ansicht, dass die Filipinos Zugang zu hochwertigeren und gesünderen Lebensmitteln verdienen, etwa den gebackenen Chips von Snacks from the Sun.

Snacks from the Sun erhielt die Bestätigung über die Erstbestellung für seine Vegan Sour Cream & Chive, Vegan Nacho, Sweet & Tangy BBQ, Cracked Pepper and Sea Salt, Vegan White Cheddar Puff und Original Sea Salt für Geschäfte in Südostasien über GSMS LLC. Die Bestellungen werden über die Lager von KeHE ausgeführt, die momentan den Bestand von Snacks from the Sun in den Vereinigten Staaten verwalten und lagern, wodurch das Unternehmen in der Lage ist, zusätzliche Gebühren und Gemeinkosten zu vermeiden und den Vertrieb einfacher zu gestalten.