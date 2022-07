Eine Frage der Zeit? Die Rezession wird kommen...| Inflation | Zinsen | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unseren Aktien-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktiennewsletter?utm_source=youtube.com&utm_medium=social&utm_campaign=inside&utm_term=link&utm_content=aktien-newsletter



► Darum geht's im Video: Das Rezessionsgespenst geistert über das Parkett - zu Recht? Wann ist der Peak bei den Preissteigerungen erreicht und platzt die Spekulationsblase am Immobilienmarkt bald? Über diese Themen spricht Cornelia Frey mit dem Chefvolkswirt der VP Bank, Dr. Thomas Gitzel, der klar macht - das 2. Halbjahr an den Finanzmärkten wohl auch spannend bleibt...



00:00 ► Rezessionsgespenst - nur eine Frage der Zeit?

01:34 ► Wann hat die Teuerung ihren Peak erreicht?

02:36 ► Sind die Notenbanken zu spät?

04:45 ► Zinserhöhungen - wen trifft es besonders?

05:38 ► Emerging Markets - darum sind steigenden Zinsen problematisch

06:10 ► Immobilienblase vor dem Platzen?

07:15 ► Euro / US-Dollar - Parität in Sicht?

08:27 ► Aktienmärkte - Ausblick 2. Halbjahr



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:



📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/