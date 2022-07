Einfache Aktienbewertung am Beispiel von DAX, Dow Jones, Nasdaq und S&P 500

Was wäre aktuell ein fairer Punktestand für den DAX und andere Aktienindizes? In der Coronakrise ist der DAX auf bis 8000 Punkte gefallen. Genau hier lag damals auch der Buchwert bzw. Fair Value des Index. Wie ermittele ich den Buchwert für einen Index und wie kann ich das für mich nutzen? Das erfährst du heute im Livestream.

Börsentäglich vereinen wir Theorie und Praxis. Erarbeiten Sie live mit unseren Experten interessante Tradingideen. Lernen Sie gleichzeitig, wie interessante Tradingsetups erstellt werden und mit welchen Tradingansätzen unsere Experten arbeiten. Heute werden wir die genannten Werte charttechnisch unter die Lupe nehmen.