Polizei - Keine Hinweise auf Terrortat bei Schüssen in Kopenhagen

Kopenhagen (Reuters) - Bei den tödlichen Schüssen in einem Einkaufszentrum in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geht die Polizei nicht von einem Terrorverdacht aus.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass es sich um einen Terrorakt gehandelt habe und dass der festgenommene Tatverdächtige gemeinsam mit anderen gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei den drei Todesopfern handelt es sich den Angaben zufolge um eine Jugendliche und einen Jugendlichen jeweils im Alter von 17 Jahren und einen 47-jährigen Russen, der in Dänemark lebte. Vier Menschen seien schwer verletzt worden und in einem kritischen, aber stabilem Zustand. Dabei handele es sich um jeweils zwei Menschen aus Schweden und Dänemark. Bei dem Vorfall am Sonntagabend hatte ein Mann in einem belebten Einkaufszentrum um sich geschossen. Als Tatverdächtiger wurde ein 22-jähriger Däne festgenommen.

