Taskforce zur Zukunft der Schwedter Raffinerie tagt vor Ort

SCHWEDT (dpa-AFX) - Zur Zukunft der Raffinerie PCK Schwedt kommt an diesem Montag zum zweiten Mal eine Bund-Länder-Projektgruppe zusammen. Die "Taskforce Schwedt" tagt vor Ort in der uckermärkischen Stadt unter der Leitung des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne). Zum Auftakt der Beratungen ist den Angaben zufolge eine Besichtigung des PCK geplant. Nach der Sitzung wollen sich Kellner und regionale Vertreter vor der Presse äußern. Am vergangenen Mittwoch hatten Einwohner und PCK-Beschäftigte auf einer Kundgebung vom anwesenden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneut Garantien für Arbeitsplätze und politische Unterstützung beim Umbau des Standortes gefordert.

Von einem Öl-Embargo gegen Russland wäre die PCK-Raffinerie besonders betroffen, weil sie mehrheitlich der deutschen Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft gehört und dort in erster Linie russisches Öl aus der Druschba-Pipeline verarbeitet wird. Neben dem Bundeswirtschaftsministerium arbeiten auch das Kanzleramt, die Ministerien für Finanzen, Verkehr, Arbeit und Umwelt und die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Zukunft des Werks./na/DP/zb