DGAP-News: Das beste deutsche Home Staging-Unternehmen: Cornelia Augustin Home Staging

Das beste deutsche Home Staging-Unternehmen kommt aus Mainz: Cornelia Augustin Home Staging wurde vom britischen Architekturmagazin BUILD als „Home Staging Company of the Year - Germany“ ausgezeichnet. In einem mehrstufigen Verfahren setze sich das Unternehmen gegen alle Mitbewerber durch und überzeugte die Jury von der eigenen Qualität. Das Team von Cornelia Augustin Home Staging freut sich über den Award „Home Staging Company of the year - Germany“ (Foto: Heike Rost) „Wir freuen uns alle sehr über diese Anerkennung“, sagt Gründerin Cornelia Augustin, „denn unser ganzes Team liefert in jedem Kundenprojekt exzellente Ergebnisse - dass dies nun so anerkannt wird, ist einfach wunderschön!“ Cornelia Augustins 9-köpfiges Team ist bekannt für Opulenz und Detailverliebtheit im Home Staging. Der Erfolg gibt ihnen Recht, im Mittel erzielen von Cornelia Augustin gestagete Häuser und Wohnungen einen 15 Prozent höheren Kaufpreis. Damit ist Home Staging ein echter Wirtschaftsfaktor - gerade jetzt, wo der Immobilienmarkt sich vom Verkäufermarkt weg hin zu einem Käufermarkt dreht. „Dass Home Staging von einem Architektur-Magazin als Preis-Kategorie geführt wird, unterstreicht die wachsende Bedeutung unserer Disziplin“, sagt Guido Augustin, Geschäftsführer der Cornelia Augustin Home Staging GmbH, „gerade seit den jüngsten Zinssprüngen registrieren wir eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Home Staging“. Mit Home Staging werden Immobilien perfekt für den Verkauf vorbereitet. Dank notwendiger Renovierungsarbeiten, einem ausgeklügelten Farbkonzept, zielgruppenaffiner Ausstattung mit modernen Möbeln, Gardinen, Accessoires, Kunst und viel Licht erkennen Interessenten ihre eigene Zukunft in ihrem neuen Zuhause, entscheiden sich schneller und investieren gerne mehr. Dabei bildet Cornelia Augustin Home Staging eine möglichst lange Wertschöpfungskette ab, von der Entsorgung über punktuelle Garten- und Renovierungsarbeiten bis zur umfassenden Marketing-Unterstützung können Eigentümer alle notwendigen Aufgaben vertrauensvoll abgeben. Cornelia Augustin Home Staging wurde 2014 von der Home Stagerin und TV-Einrichterin Cornelia Augustin gegründet. Alle Infos, Fallbeispiele und Kontakt unter www.cornelia-augustin.de Pressekontakt Cornelia Augustin Home Staging GmbH Guido Augustin guido@cornelia-augustin.de Tel 0179-5031604



