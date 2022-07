DGAP-News: reconcept: Geschäft mit Green Bonds entwickelt sich auch im 1. Halbjahr 2022 erfreulich

DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

05.07.2022 / 09:00

reconcept: Geschäft mit Green Bonds entwickelt sich auch im 1. Halbjahr 2022 erfreulich Über 750 Anleger mit 13,3 Mio. Euro an grünen Projekten beteiligt

Windstrom-Einspeisung profitiert von hohen Strompreisen

Windpark-Anleihe Hilpensberg bereits zu 50 % platziert Hamburg, 5. Juli 2022. Die reconcept Gruppe verzeichnet ein erfreuliches 1. Halbjahr 2022, in dem sich das Geschäft mit Green Bonds weiterhin positiv entwickelt hat. Über die klimapositiven Kapitalanlagen haben sich mehr als 750 Anleger mit 13,3 Mio. Euro an grünen Projekten beteiligt. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2021 betrug das eingeworbene Anlegerkapital nach den ersten sechs Monaten 19,8 Mio. Euro.



Investiert wurde im 1. Halbjahr 2022 vor allem in den inzwischen vollplatzierten Green Bond II sowie jüngst in den Green Energy Asset Bond II (ISIN: DE000A3MQQJ0). Diese 4,25 % Projektanleihe dient dem Erwerb und Betrieb des Windparks Hilpensberg, wobei der Kaufpreis bereits vollständig und früher als prospektiert gezahlt wurde. Der Windpark, der schon seit 2017 Ökostrom für rund 6.900 Haushalte in Baden-Württemberg liefert, weist für die ersten fünf Monate 2022 eine verlässliche technische Verfügbarkeit von durchschnittlich 99,3 % auf – garantiert über den Hersteller sind 98 %. Zudem liegt die Windstrom-Einspeisung in diesem Zeitraum rund 5 % über den Erwartungen, was sich aufgrund der aktuell hohen Strompreise auch finanziell positiv auswirkt.



„Unser Geschäftsverlauf ist trotz des aktuell volatilen Finanzmarktumfeldes voll auf Kurs. Unsere Green Bonds entwickeln sich plangemäß und dies gilt natürlich auch für die Zinszahlungen an unsere nachhaltig investierenden Anleger. Insofern können wir und unsere Investoren zufrieden sein“, erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.



Interessierte Anleger können die Windpark-Anleihe Hilpensberg (ISIN: DE000A3MQQJ0) weiterhin über www.reconcept.de/ir zeichnen. Aktuell sind bereits 50 % des Emissionsvolumens erfolgreich platziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de



Investorenkontakt

Bernd Prigge

reconcept GmbH

040/3252165-31

bernd.prigge@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

