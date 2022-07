Mexikanische Femsa will Schweizer Valora schlucken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die mexikanische Fomento Económico Mexicano (FEMSA) will die Schweizer Kioskkette Valora übernehmen.

Femsa legt ein öffentliches Kaufangebot von 260 Franken je Valora-Aktie vor, wie die beiden Firmen am Dienstag mitteilten. Der Betreiber von Ladengeschäften und Apotheken in Lateinamerika will den Kaufpreis von bis zu 1,1 Milliarden Franken mit verfügbaren Barmitteln finanzieren. Der Valora-Verwaltungsrat unterstütze die Transaktion. Der Vollzug des Deals werde für Ende September oder Anfang Oktober 2022 erwartet. Anschließend solle Valora von der Schweizer Börse genommen werden.

