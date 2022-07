VW nach Europcar-Übernahme: 'Alle Mobilitätsdienste zentralisieren'

BRAUNSCHWEIG/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Vermieter Europcar wird nach der Übernahme durch Volkswagen und ein Bieterkonsortium zur zentralen Dienstleistungs-Drehscheibe bei Europas größtem Autobauer. In mittlerer Frist sollen auch Technologien zum hochautomatisierten Fahren einbezogen werden, wie der Konzern und seine Finanzsparte am Dienstag ankündigten. Zunächst werde man "alle Mobilitätsdienste auf der neuen Plattform zentralisieren". Dazu gehörten der Zugriff auf viele Einzelangebote per App sowie "eine gemeinsame Fahrzeugflotte, die all diese Dienste - von der Autovermietung und dem Auto-Abo bis hin zu Carsharing und Ride-Hailing - abdeckt". Das Unternehmen Europcar soll unterdessen von der Börse genommen werden.

Ende dieses und Anfang kommenden Jahres laufen die ersten derart verschränkten Systeme in Wien und Hamburg als "Pilotdienste" an. Wenn voraussichtlich in einigen Jahren dann hochautomatisierte Fahrfunktionen bereitstehen, kommen diese etappenweise dazu. Dies werden den Betrieb der Mobilitätsplattform in einigen Bereichen noch optimieren, "da die Fahrzeuge automatisch bedarfsgerecht zwischen den verschiedenen Standorten bewegt werden können", wie es weiter hieß.

VW testet teilweise selbstfahrende Modelle etwa mit dem Elektro-Bus ID.Buzz schon, auch die Hamburger Shuttledienst-Tochter Moia soll die Technik einmal integrieren. Bis zu einem Serienstart dauert es aber.

Die EU-Kommission hatte VW mit den Partnern Attestor und Pon Holdings Ende Mai erlaubt, sich mehrheitlich bei Europcar einzukaufen. Die Minderheitsaktionäre der französischen Firma erhalten ein Angebot, um ihre Anteile abzugeben. Zwischenzeitlich hatte sich das Verfahren noch verzögert. Europcar gehörte schon früher einmal zu VW.

Konzernchef Herbert Diess begründete den Sinneswandel mit der veränderten Mobilitätswelt: "Durch den Zukauf vergrößern wir unsere Flotte erheblich und erhalten einzigartige Kontaktpunkte zu Kunden." Europcar ist in vielen Ländern in Innenstädten sowie an Bahnhöfen und Flughäfen vertreten. "Durch Europcar und den Schritt zu autonomen Robo-Shuttles wird es lukrativ, eine All-Inclusive-App anzubieten."/jap/DP/mis