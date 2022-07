Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gestartet. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 151,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 1,18 Prozent. Sie hat sich damit deutlich von dem Mitte Juni markierten Achtjahreshoch von 1,92 Prozent entfernt.

In den vergangenen Tagen ist die Nachfrage nach sicher empfundenen Wertpapieren stark gestiegen. Ausschlaggebend ist die zunehmende Furcht vor einem wirtschaftlichen Sinkflug, ausgelöst durch zahlreiche Belastungen wie den Ukraine-Krieg oder den Inflationskampf der Notenbanken. Die bis Mitte Juni stark gestiegenen Renditen sind daher wieder erheblich gefallen.

Zur Wochenmitte dürften Anleger unter anderem neue Konjunkturzahlen in den Blick nehmen. In den USA veröffentlicht das ISM-Institut seinen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Die Zahl gibt Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft. Außerdem präsentiert die US-Notenbank Fed am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung./bgf/stk