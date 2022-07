DGAP-News: SQUAD Fonds verstärkt den Vertrieb weiter

Emittent / Herausgeber: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Personalie

SQUAD Fonds verstärkt den Vertrieb weiter



06.07.2022 / 11:27

Rabea Spitzley wechselt von Kölner Vermögensverwalter zur Spezialisten-Boutique Die Augsburger Fondsplattform SQUAD Fonds begrüßt zum 01.07. mit Rabea Spitzley eine weitere Mitarbeiterin im Vertriebsteam. Die gelernte Bankkauffrau wechselt zur Spezialisten-Boutique und ist ab sofort für den Vertrieb in der Region Mitte (Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen) verantwortlich. Die gebürtige Kölnerin startete ihre Karriere als Bankkauffrau bei der Deutschen Bank und war über mehrere Jahre für die Betreuung der gehobenen Privatkunden zuständig. Im Oktober 2016 wechselte sie zur Flossbach von Storch AG ins Team von Oliver Morath, zur damaligen Zeit Vertriebschef des Wholesale-Geschäftes. Rabea Spitzley startete im Client Service und betreute in den darauffolgenden drei Jahren die internationalen Kunden sowie einige Key Accounts. Anschließend wechselte Sie in die Abteilung der Fonds-Vermögensverwaltung, in der Sie erneut für das Privatkundengeschäft tätig war. In Ihrer letzten Position bei Flossbach von Storch war Rabea Spitzley Teil des Teams für die Entwicklung und Weiterentwicklung der Digitalen Vermögensverwaltung, FVS ONE. „Ich kenne Rabea nun seit 7 Jahren, wir haben sehr erfolgreich und partnerschaftlich zusammengearbeitet – nun freue ich mich auf eine erfolgreiche Fortsetzung und bin überzeugt, dass Sie uns bei der Betreuung bestehender Kundenbeziehungen und beim Ausbau sowie der Akquise, speziell im Banken-Bereich, erfolgreich unterstützen wird.“ – Oliver Morath Über SQUAD Fonds:

SQUAD Fonds versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Wertpapieren und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb von Investmentfonds, damit sich die Fondsboutiquen ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren können, die Beratung der Fonds hinsichtlich der Umsetzung der Anlagestrategie. Kontakt:

SQUAD Fonds

Discover Capital GmbH

Am Silbermannpark 1a

86161 Augsburg Frau Jennifer Haller

Marketing Manager

Tel. 0821-455420-75

E-Mail: haller@squad-fonds.de

