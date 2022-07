Klimaschützer: Union soll gegen grünes Label für Atom und Gas stimmen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen den Klimawandel drängt Fridays for Future die Christdemokraten im Europaparlament dazu, geschlossen gegen ein grünes Label für Atom- und Gasenergie zu stimmen. "Ich fordere Manfred Weber als Vorsitzenden der EVP auf, diesen Schritt auch für die ganze Fraktion der europäischen Konservativen offiziell mitzugehen", sagte die Aktivistin Luisa Neubauer der Deutschen Presse-Agentur.

Sie hob hervor, dass sich bereits einzelne Unionsabgeordnete gegen das Vorhaben ausgesprochen haben. So betonten Peter Liese (CDU) und Markus Ferber (CSU), dass der Markt nicht auf der Suche nach Gas und Atomkraft sei. Während sich die beiden dagegen ausgesprochen haben, Gas- und Atomenergie bei einer entscheidenden Abstimmung im EU-Parlament am Mittwoch vorübergehend als nachhaltig einzustufen, sind ihre Parteifreunde im Europaparlament weniger eindeutig. Grüne und Sozialdemokraten werden wohl gegen den Vorschlag stimmen.

Konkret geht es um die sogenannte Taxonomie - ein Klassifikationssystem, das private Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken und so dem Kampf gegen den Klimawandel helfen soll. Für Unternehmen ist die Taxonomie relevant, weil sie die Investitionsentscheidungen von Anlegern beeinflusst und damit zum Beispiel Auswirkungen auf Finanzierungskosten von Projekten haben könnte.

Erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff und Energieeffizienz seien billiger als Gas und Atom, so Neubauer. Den Vorschlag zur Taxonomie abzulehnen, sei auch wichtig, weil es die schärfste Waffe der EU gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine sei. Sollte sich eine ausreichende Mehrheit gegen den Vorschlag finden, würde die Regelung nicht in Kraft treten./aha/DP/zb