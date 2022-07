Nizza führt Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wieder ein

NIZZA (dpa-AFX) - Die südfranzösische Küstenmetropole Nizza führt angesichts steigender Corona-Zahlen wieder eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ein. Die Regelung für Busse und Straßenbahnen solle am Montag wieder in Kraft treten, kündigte Bürgermeister Christian Estrosi am Mittwoch im Sender RTL an. Die 340 000-Einwohner-Stadt an der französischen Riviera ist auch als Urlaubsort beliebt. Frankreichs Regierung empfiehlt das Maskentragen im öffentlichen Verkehr derzeit, eine Pflicht gibt es aber nicht.

Auch in Frankreich steigt seit einigen Wochen die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der bestätigten Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - lag landesweit zuletzt bei 1141. Innerhalb einer Woche stieg der Wert um mehr als 50 Prozent./rbo/DP/stk