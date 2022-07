Tagesausblick für 07.07.: DAX leicht erholt. US-Arbeitsmarktbericht im Fokus!

Nach dem gestrigen Ausverkauf zeigten sich heute die Schnäppchenjäger und schoben DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 deutlich nach oben. Unterstützung kam zum einen von den festeren US-Märkten. Zudem rutschten die Notierungen für ein Barrel WTI und ein Barrel Brent Crude jeweils unter die Marke von 100 US-Dollar und könnten damit für einen nachlassenden Inflationsdruck sorgen. Gleichwohl bleibt die Unsicherheit weiterhin groß. Morgen wird der vielbeachtete ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Möglicherweise gibt er den Märkten Impulse.

Dies spiegelte sich am Anleihemarkt wieder. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere setzen heute ihren Abwärtstrend fort. Dabei sank die Rendite 1ojähriger Bundesanleihen auf 1,1 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 2,81 Prozent. Im Juni lag die Rate zeitweise bei 1,8 Prozent beziehungsweise 3,5 Prozent. Die Edelmetalle konnten heute von der Erholung an den Aktienmärkten nicht profitieren. Vielmehr steuerte der Goldpreis die Marke von 1.750 US-Dollar an.

Unternehmen im Fokus Airbus und Boeing sind noch im Rennen um einen Großauftrag aus Malaysia. Die Entscheidung könnte noch diesen Monat auf der Luftfahrtmesse in Farnborough fallen. Delivery Hero und HelloFresh profitierten von einer Kooperation zwischen Amazon und Just Eat Takeaway. Der Biotechkonzern Evotec will im Bereich der antimikrobiellen Resistenzen mit Böhringer Ingelheim zusammenarbeiten. Die Evotec-Aktie verbesserte sich daraufhin um rund 3,5 Prozent. Der Halbleiterhersteller Infineon legte heute nach positiven Analystenkommentaren deutlich zu. Dennoch bleibt seit dem Novemberhoch noch ein Verlust von rund 50 Prozent. ProSiebenSat.1 verkauft das US-Produktionsgeschäft. Die Aktie reagiert jedoch kaum. Morgen veröffentlichen unter anderem About You, Südzucker und Suse Zahlen zum abgelaufenen Quartal und Hornbach lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine USA – Industrieproduktion USA, Mai

Europa – Rede von EZB-Chefbankenaufseher Enria bei einer Veranstaltung der European Banking Federation

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht für die USA, June

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 2. Juli

USA – Handelsbilanz USA, Mai Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.670/12.900/13.100/13.440/13.570 Punkte Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.400 Punkte Der DAX® eröffente mit einem Gap nach oben und pendelte im Tagesverlauf zwischen 12.500 und 12.650 Punkten. Damit konnte der Index einen Teil der gestrigen Verluste aufholen und bestätigte die Unterstützungsmarke bei 12.400 Punkten. Bis zur nächsten wichtigen Widerstandszone bei rund 12.900 Punkten ist es noch ein langer Weg. Die Chance auf eine nachhaltige Erholung bietet sich frühestens bei einem Ausbruch über das Level. Bis dahin sollten Anleger die Unterstützung bei 12.400 Punkten im Auge behalten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 22.10.2020 – 06.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.07.2014– 06.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB6W3Q 2,63* 12.500 13.000 16.08.2022 DAX® HB6W3E 4,01* 11.500 12.000 16.08.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2022; 17:25 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB6W4T 2,52* 13.000 12.500 16.08.2022 DAX® HB6W4N 1,71* 12.500 12.000 16.08.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2022 17:25 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

