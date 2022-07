TAGESVORSCHAU: Termine am 07. Juli 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 07. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: About You, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Südzucker Q1 (detailliert) 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: VW stellt neue Auflage des Pick-ups Amarok vor 11:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung DEU: Deutsche Euroshop Ablauf der Frist für Angebot durch den Finanzinvestor Oaktree und Cura, der Vermögensverwaltung beziehungsweise Family Office der Familie Otto DEU: Expert - Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2021/2022 DEU: Volkswagen. Baubeginn der VW-Batteriezellfabrik. In Niedersachsen entsteht eines von bisher sechs geplanten Werken in Europa, in denen der Volkswagen-Konzern künftig eigene Akkus für die Ausstattung seiner Elektromodelle fertigen will - unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Stephan Weil, VW-Vorstandschef Herbert Diess, Technikvorstand Thomas Schmall und Betriebsratschefin Daniela Cavallo TERMINE KONJUNKTUR 07:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22 09:00 CHE: Währungsreserven 06/22 09:00 EUR: EZB-Bankenaufsichtschef Enria spricht beim sechsten SSM & EBF Boardroom Dialogue 13:30 EUR: Protokoll zur Sitzung der EZB-Sitzung vom 9. Juni 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 14:30 USA: Handelsbilanz 05/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 17:00 USA: EIA-Rohöllagerdaten SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Internationale Handwerksmesse

