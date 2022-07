Zögern verboten: Der eine Grund, warum jetzt die beste Zeit ist, um Aktien zu kaufen

Der wichtige US-Aktienmarkt hat das schlechteste erste Halbjahr seit mehr als 50 Jahren hinter sich. Der breite Aktienindex S&P 500 fiel von Ende Dezember 2021 bis Ende Juni 2022 um 20,6 %. Im Jahr 1970, als amerikanische Aktien zuletzt ein derart schwaches erstes Halbjahr erlebten, stürzte der Indexstand um 23,2 % ab.

Doch genau jetzt, während Anleger das Weite suchen und Aktienfeinde sich wieder einmal bestätigt fühlen, ist der beste Zeitpunkt, um Aktien nachzukaufen. Aus einem ganz simplen Grund.

Aktien: Kaufe den Rücksetzer

Rücksetzer zu kaufen, klingt in der Theorie so einfach, fühlt sich aber irre schwer an – gerade, wenn man noch nicht so lange investiert. Aber es gibt gute Gründe dafür, jetzt mit einer „Augen zu und durch“-Mentalität am Aktienmarkt auf Shoppingtour zu gehen.

Der Aktienmarkt hat den Ruf, der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung vorauszueilen. Will heißen: Aktien finden oft ihren Boden und drehen wieder nach oben, lange bevor die Wirtschaft wieder in Schwung kommt.

Sechs bis neun Monate werden oft als Zeitrahmen genannt. Obwohl das genaue Timing eigentlich auch irrelevant ist. Wirklich wichtig ist, dass man bei günstigen Kursen zugreift – egal, ob man den Tiefpunkt nun ganz genau trifft oder doch noch in ein leicht fallendes Messer greift.

Wenn wir erneut auf das Horror-Jahr 1970 zurückblicken, sehen wir das gleiche Muster. Im Dezember standen Aktien wieder fast dort, wo sie das vorige Jahr beendet hatten. Im Folgejahr stiegen die Kurse weiter.

Blende die Schwarzmalerei aus

Manche Experten warnen, dass es das noch nicht gewesen sein könnte mit dem Crash. Bisher seien vor allem die Aktienbewertungen gesunken, während die Unternehmensgewinne recht stabil gewesen seien. Doch bislang würden Anleger nicht mit einem Rückgang der Unternehmensgewinne in einer Rezession rechnen – daher könnten Aktien weiter fallen.

Das sind durchaus valide Punkte. Aber in der Vergangenheit drehte der Markt oft gerade dann, wenn die wenigsten damit rechneten und die Stimmung am pessimistischsten war. Ich jedenfalls warte mit meinen Aktienkäufen keine weitere Sekunde. Wenn die Kurse noch günstiger werden sollten, dann kaufe ich eben noch mehr Aktien.

Warum jetzt die beste Zeit ist, Aktien zu kaufen

Langfristig steigen Aktien. Das ist schwer zu erkennen, wenn man in Zeiträumen von Wochen und Monaten denkt. Aber wenn man sich einen mehrere Jahrzehnte umfassenden Chart eines breiten Aktienindex ansieht, erkennt man den Aufwärtstrend.

Starke Rücksetzer waren in der Vergangenheit nichts als günstige Kaufgelegenheiten, um in den Folgejahren umso höhere Renditen einzufahren. Auch 2022 ist die Weltwirtschaft nicht irreparabel beschädigt. Darum wird es dieses Mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch so sein. Das genaue Timing ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man investiert.

Der Artikel Zögern verboten: Der eine Grund, warum jetzt die beste Zeit ist, um Aktien zu kaufen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022