10 Year T-Note Future (Kontrakt Sep 22) - Nachhaltige Erholungsperspektive?

Mit 114,94 musste der US-T-Note-Future zuletzt den tiefsten Stand seit 2010 hinnehmen und fiel damit temporär unter die horizontale Haltezone aus den Tiefs von 2018 und 2011 bei 117,42/117,69. Die Rückeroberung dieser Schlüsselunterstützungen sorgt nun für einen Fehlausbruch auf der Unterseite und weckt deshalb Hoffnungen auf eine technische Aufwärtsreaktion. In die gleiche Kerbe schlägt das im Juni auf Monatsbasis ausgeprägte „Hammer“-Umkehrmuster. Und auch die quantitativen Indikatoren begünstigen nach den scharfen Kursverlusten der letzten beiden Jahre eine Gegenbewegung. Hervorheben möchten wir in diesem Kontext das jüngste, auf historisch niedrigem Niveau realisierte, MACD-Kaufsignal. Beim RSI liegt darüber hinaus eine doppelte positive Divergenz vor – ein Indiz, dass das Rentenbarometer zu schnell, zu stark gefallen ist. Das Hoch von Ende Mai (120,97) definiert nun ein erstes Erholungsziel, ehe die 38-Wochen-Linie (akt. bei 124,96) wieder in den Mittelpunkt rückt. Als Absicherung können Anlegerinnen und Anleger dagegen die o. g. Unterstützungszone bei 117,69/117,42 heranziehen.

10 Year T-Note Future (Kontrakt Sep 22) (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10 Year T-Note Future (Kontrakt Sep 22)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

