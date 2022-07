Aktien New York Ausblick: Stabilisierung hält an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stabilisierung am US-Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag wohl fort. Rezessionssorgen werden erneut erfolgreich verdrängt. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial erwartet der Broker IG rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 31 172 Punkte.

Im marktbreiten S&P 500 wird ein Zuwachs von 0,3 Prozent auf 3857 Punkte erwartet. Er liegt etwa 20 Prozent unter dem Rekordhoch vom Januar, und damit just an der Schwelle, ab der Börsianer von einem Bärenmarkt sprechen. Mitte Juni war er mit 3636 Punkten bereits bis auf das Niveau von Ende 2020 zurückgefallen. Auch im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 bestimmten in den vergangenen Monaten die Verkäufer das Geschehen. Mit den von IG taxierten 11 882 Punkten liegt er 29 Prozent unter seinem Höchststand, aber rund 0,2 Prozent über Vortagesniveau.

Getragen wurde die Erholung zuletzt vor allem von Hoffnungen auf eine moderatere Zinswende in den USA. Aber auch gegenteilige Signale der US-Notenbank brachten die Anleger tags zuvor nicht aus der Ruhe. Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung geht hervor, dass die Notenbanker angesichts der hohen Inflation weitere größere Zinserhöhungen planen. Für Ende Juli wurde eine Erhöhung um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte avisiert.

Positive Signale kamen derweil vom koreanischen Technologieriesen Samsung, die auch auf zahlreiche Zulieferer abstrahlen. In seinem Ergebnisausblick für den Zeitraum April bis Juni peilt der Weltmarktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern deutliche Zuwächse an. Davon profitieren im vorbörslich Handel etwa Applied Materials und Lam Research, sagte ein Händler.

Zwischenzeitlich um fast 12 Prozent nach oben schnellten die Papiere von Gamestop nach der Ankündigung eines Aktiensplits. Die Papiere des US-Videospielhändlers gehören zu den sogenannten Meme Stocks, die bei Privatanlegern in den sozialen Medien heiß diskutiert werden, und dann durch Kurskapriolen auffallen.

Vorbörslich deutlich abwärts geht es indes für Kohl's nach einem skeptischen Kommentar und einer Abstufung durch die Experten der Bank of America./ag/jha/