Markt Update: Autobauer holen Dax aus der Tiefe, Branchenstudie lässt Stahlwerte steigen und neuer Auftrag haucht der Aktie von Nordex neue Fantasie ein

So ganz anzunehmen war das nicht. Das Sitzungsprotokoll der Fed deutet darauf hin, dass die amerikanischen Währungshüter noch einmal einen großen Zinsschritt planen. Und genau dieser Plan hat die Rezessionsängste der Anleger gebremst. Der Dax schafft in dieser Woche den zweiten Tagesgewinn und der ist mit fast 2 Prozent nicht gerade so klein. Besonders die zuletzt stark abgestraften Autobauer standen heute ganz oben auf der Einkaufsliste der Anleger.

Daimler Truck machte mit einem Plus von mehr als 7 Prozent das Rennen vor Porsche und Mercedes. Lediglich Zalando konnte sich zwischen die Autobauer drängen. Gewinne wurden dagegen bei den Werten gesichert, die zuletzt relative Stärke gezeigt hatten. Siemens Healthineers, Beiersdorf und Symrise kamen etwas abgeschlagen ins Ziel.

Der Dax stieg um 1,97 Prozent auf 12 843,22 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex um rund 1,6 Prozent zugelegt, nachdem er am Dienstag noch auf den tiefsten Stand seit November 2020 gesackt war. damit konnte der Dax auch auf Wochensicht aus einem Minus ein Plus von rund 0,5 Prozent machen. Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Donnerstag sogar um 3,53 Prozent auf 25 861,25 Zähler zu.

Aus dem gröbsten ist der Dax aber damit noch nicht raus. Erst nach der Berichtssaison zum 2. Quartal wird sich zeigen, wer mit der hohen Inflation gut zurecht gekommen ist und wer nicht. Dann dürfte die Anleger bei den Gewinnern wohl mit mehr Überzeugung zu Werke gehen.

onvista Mahlzeit: Autobauer lassen Dax steigen - GameStop, ASML, Lufthansa und Citi sieht noch unglaublich fiel Potenzial bei BYD

Stahlwerte nach Branchenstudie von Jeffries gesucht

Auch die Stahlwerte erholten sich nach der zuletzt rasanten Talfahrt deutlich. Nachdem sich der Kurs von Thyssenkrupp binnen eines Monats fast halbiert hatte, zogen die Papiere nun um mehr als sieben Prozent an. Im SDax gewannen die Titel des Stahlhändlers Klöckner & Co fast sieben Prozent. Salzgitter stiegen um 5,6 Prozent trotz einer Abstufung durch die US-Bank Jefferies.

Lufthansa hat neuen Großaktionär

Die Aktien der Lufthansa reagierten mit einem Kursgewinn von 4,6 Prozent auf die Nachricht, dass der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne den Anteil an der Airline erhöht. So stockt die Kühne Aviation GmbH ihren Anteil an der Lufthansa von rund 10 auf gut 15 Prozent auf.

Neuer Auftrag belebt Nordex-Aktie

Die Papiere von Nordex profitierten von Auftragszahlen im ersten Halbjahr und verteuerten sich um mehr als neun Prozent. Am Vortag waren die Aktien auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen.

Werbung

Der EuroStoxx 50 erholte sich am Donnerstag um rund zwei Prozent. An den Börsen in Paris und London ging es mit den Leitindizes etwas weniger stark aufwärts. In New York stieg der Dow Jones Industrial derweil um knapp ein Prozent.

Der Euro verlor am Nachmittag erneut an Boden und kostete zuletzt 1,0157 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0180 (Mittwoch: 1,0177) Dollar festgesetzt.

Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen stieg von 1,05 Prozent am Vortag auf 1,13 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,51 Prozent auf 134,30 Punkte. Der Bund-Future sank am Abend um 0,61 Prozent auf 150,32 Zähler./bek/stw

Redaktion onvista / Benjamin Krieger, dpa-AFX