Sicherheitspersonal - Sind nicht für Flughafen-Chaos verantwortlich

Berlin (Reuters) - Die Sicherheitsfirmen an deutschen Flughäfen können nach eigenen Angaben das Passagieraufkommen zu Spitzenzeiten derzeit nicht bewältigen.

Zwar habe man grundsätzlich genug Personal für den normalen Betrieb, teilte der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) am Donnerstag mit. Aber der Krankenstand liege derzeit wegen der Corona-Pandemie doppelt so hoch wie üblich bei rund 20 Prozent. Auch deshalb komme es zu Spitzenzeiten etwa bei Ferienbeginn zu Problemen und Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen. "Im Moment tun wir, was wir können, mit über 90 Prozent des Personals", sagte BDLS-Präsident Udo Hansen. "Überlastung an Flughäfen - aufgrund welchen Verhaltens auch immer - dafür sind wir nicht verantwortlich." Man könne dies durch flexiblen Personaleinsatzes auch nur begrenzt abfedern.

Man versuche dies mit freiwilliger Mehrarbeit, Umschichtungen oder Überstunden zumindest abzumildern, aber die Belegschaft müsse hier zustimmen, sagte der BDLS-Chef. Die Firmen würden auch Personal an anderen Flughäfen anbieten, bei denen etwa wegen Ferienbeginn höhere Belastungen zu erwarten seien. Dies sorge für Zusatzkosten und mache ebenfalls die Zustimmung der Beschäftigten nötig. Man habe in der Corona-Krise 80 Prozent an Bord gehalten und liege nun bei 90 bis 95 Prozent des Personalstands von Ende 2019 - der Zeit vor der Virus-Pandemie, sagte Hansen. Auf 100 Prozent zu kommen, sei auch wegen der Demografie für die nächsten Jahre schwierig.

Hansen setzt darauf, dass das künftige Vorgehen am Frankfurter Flughafen Besserung bringen könne. Der Betreiber Fraport übernimmt Anfang 2023 die Organisation und Steuerung der Sicherheitskontrollen. Eine "Rückverstaatlichung" der Sicherheitskontrollen von privaten Dienstleistern auf die Bundespolizei bezeichnete Hansen als "vollkommenen Unfug". Vielmehr sei die Privatisierung sinnvoll gewesen, um den Staat von nicht unbedingt zwingenden hoheitlichen Aufgaben zu entlasten und die Kosten zu drücken. Wichtig sei auch, das "Wirrwarr" von Zuständigkeiten mehrerer Behörden in Deutschland rund um Sicherheitskontrollen zu vereinfachen, sagte Hansen.

Der Personalmangel an Flughäfen, bei Bodendienstleistern, Sicherheitsfirmen und Airlines sorgt für teilweise chaotische Zustände an den Airports. Dem IW-Institut zufolge fehlen 7200 Beschäftigte in der Luftfahrt. Das Ergebnis: lange Wartenzeiten, Verspätungen und Flugstreichungen. Die Airlines, die wegen der starken Urlaubs-Nachfrage das Vorkrisenniveau anvisiert hatten, müssen nun massiv Flüge aus dem Programm nehmen. Damit sollen die Abläufe an den Flughäfen stabilisiert werden. Allein die Lufthansa kappt im Sommer bereits rund 3000 Verbindungen. Die Airline kündigte am Donnerstag darüber hinaus an, eine nicht genannte Zahl von Flügen aus Frankfurt von Freitag bis nächsten Donnerstag zu streichen.

Die Bundesregierung hilft der Luftfahrt mit beschleunigten Verfahren, so dass befristet angestellte Hilfskräfte etwa aus der Türkei bei der Gepäckabfertigung einspringen können. Die Branche hofft auf 1500 bis 2000 Personen, die großenteils wohl ab August zum Einsatz kommen könnten. Dies dürfte allerdings für das Feriengeschäft vieler Flughäfen schon zu spät sein.

Bei einer Bundestagsdebatte kritisierten Oppositionsvertreter von Union, AfD und Linken das Vorgehen der Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP. "Deutschland steckt im Reisechaos", monierte Marc Biadacz von der CDU. Die rund 2000 Hilfskräfte seien "nur ein Tropfen auf den heißen Stein". Die Bundesregierung habe keine Strategie in puncto Fachkräftemangel und müsse mehr Zuwanderung zulassen. Grünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke warf der Union wiederum vor, jahrelang die nötige gezielte Einwanderung verhindert zu haben.