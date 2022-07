Tennis: Sky überträgt weiter exklusiv aus Wimbledon

BERLIN (dpa-AFX) - Der Pay-TV-Sender Sky wird auch in Zukunft den Tennis-Klassiker aus Wimbledon übertragen. Sky und der All England Lawn Tennis Club einigten sich auf eine Verlängerung der Partnerschaft, wie Sky am Donnerstag mitteilte. Damit wird Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch zukünftig live vom Turnier in Wimbledon berichten - in Deutschland und Österreich exklusiv.

Die Fans können die Spiele vom bedeutendsten Tennis-Grand-Slam der Welt neben der linearen TV-Übertragung zusätzlich auch über den mobilen Streamingservice Sky Go live sehen./deg/DP/jha