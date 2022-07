Volkswagen gibt Startschuss für Giga-Batteriefabrik Salzgitter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Volkswagen treibt mit der Grundsteinlegung für seine erste Batteriefabrik in Salzgitter den Umstieg auf Elektroautos voran.

"Künftig nehmen wir alle relevanten Felder in die eigenen Hände und sichern uns damit einen strategischen Wettbewerbsvorteil im Rennen um die Spitze der E-Mobilität", erklärte VW-Technik-Chef Thomas Schmall am Donnerstag im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Volkswagen zeige, wie die nachhaltige und klimaschonende Zukunft der Mobilität aussehen könne, erklärte Scholz. "Heute ist ein guter Tag für die Automobilindustrie in Deutschland und Europa."

Charts zu den Werten im Artikel Volkswagen (ADR)

Salzgitter

Volkswagen ST

Volkswagen VZ

Im Juli ging zudem die neue VW-Gesellschaft "PowerCo" an den Start, die das Batteriegeschäft weltweit führen soll. Gemeinsam mit Partnerfirmen soll diese bis 2030 mehr als zwanzig Milliarden Euro in den Aufbau des Geschäftsfelds investieren, über zwanzig Milliarden Euro im Jahr umsetzen und allein in Europa bis zu 20.000 Menschen beschäftigen, davon 5000 in Salzgitter. Das Projekt sei "ein Paradebeispiel für ökologische wie soziale Transformation", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo.

Salzgitter soll Blaupause für Zellfabriken in ganz Europa sein. Bis 2030 will der Volkswagen-Konzern in Europa gemeinsam mit Partnern sechs Zellfabriken mit insgesamt 240 Gigawattstunden Leistung betreiben.