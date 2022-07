Vorbörse: Dow schafft es in Plus zurück, Dax fängt im Plus an und WTI fällt unter 100 Dollar

Den vierten Tag in Folge dürfte der Dax im Plus starten. Die große Frage ist dabei allerdings, ob der deutsche Leitindex auch mit einem Plus aus dem Handel geht. Das hat er bislnag nämlich nur einmal in dieser Woche geschafft. Somit fällt die Bilanz des Dax bisher eher dürftig aus. Seit Montag hat der deutsche Leitindex fast 1,5 Prozent verloren.

Allerdings könnte der Dax heute wieder über 12.700 Punkte steigen und damit wieder über das März-Tief. Somit hellt sich die Lage wieder ein wenig auf. Der Ölpreis trägt auch ein Stück zu Beruhigung der Märkte zu. Heute erholen er sich die Preise zwar ein wenig, allerdings war der Preis für WTI Mittwoch unter die Marke von 100 Dollar gerutscht und bleibt da auch zunächst.

DEUTSCHLAND: ZUNÄCHST WEITER ERHOLT

Der Dax dürfte am Donnerstag an seine Vortagserholung anknüpfen. Der deutsche Leitindex dürfte damit nach seinem Rückfall auf ein Tief seit November 2020 nochmals etwas Boden gut machen. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Prozent im Plus auf 12.721 Punkte. Am Vorabend hatte das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank den Willen der Währungshüter untermauert, gegen die hohe Inflation vorzugehen. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist auch der gefallene Ölpreis eine Unterstützung für den Aktienmarkt, ein Fass der US-Sorte WTI kostete zuletzt wieder weniger als 100 Dollar. "Denn ein niedrigerer Ölpreis wird auch die Inflation bremsen. Bislang seien am Aktienmarkt aber lediglich Schnäppchenjäger unterwegs. "Den Überzeugungskäufern mangelt es weiterhin an Argumenten."

Die tags zuvor begonnene Erholung des deutschen Aktienmarkts dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Obwohl die US-Notenbank Fed angesichts der hohen Inflation weitere größere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat, sollte der Dax nach seinem jüngsten Rückgang auf den tiefsten Stand seit anderthalb Jahren weiter etwas Boden gut machen. So signalisiert die Fed damit ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation, die zuletzt vermehrt Rezessionsängste aufkommen ließ. Am Morgen signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von rund 1,1 Prozent auf 12 735 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund 1,2 Prozent höher erwartet.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sind die zuletzt gefallenen Ölpreise eine Unterstützung für den Aktienmarkt. "Denn ein niedrigerer Ölpreis wird auch die Inflation bremsen. Von daher dürften die Notenbanken den Rückgang des Ölpreises mit Wohlwollen verfolgen", glaubt der Experte. Bislang seien am Aktienmarkt aber lediglich Schnäppchenjäger unterwegs. "Den Überzeugungskäufern mangelt es weiterhin an Argumenten."

Aus dem jüngsten Sitzungsprotokoll der Fed ging die Ansicht vieler Teilnehmer hervor, dass ein erhebliches Risiko einer sich verfestigenden Inflation besteht. An der Wall Street hatte es am Mittwoch nach einigem Hin und Her am Ende eher moderate Gewinne gegeben. Dass die europäischen Börsen bei ihrer Erholung etwas mehr Schwung an den Tag legen, sollte nach den vergangenen Monaten aber auch nicht überraschen: Liegt der Dow in diesem Jahr bislang mit knapp 15 Prozent im Minus, hat der Dax mit fast 21 Prozent deutlich mehr eingebüßt. In Europa sind die international spürbaren Konjunktursorgen wegen der Gasengpässe noch größer.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Suse nach Quartalszahlen des Softwareherstellers für Bewegung sorgen. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Anteilsscheine zuletzt 5,4 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag. Suse steigerte Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal stärker als am Markt erwartet.

Die Südzucker-Titel reagierten auf Tradegate mit einem Kursplus von rund 0,6 Prozent auf die endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Laut einem Händler fielen die Kennziffern des Zuckerproduzenten noch etwas besser als die ohnehin guten Eckdaten aus.

Der Online-Modehändler About You ist trotz des durch Inflation und Ukraine-Krieg erschwerten Marktumfelds im ersten Geschäftsquartal weiter gewachsen. Jedoch ließ das Tempo im Vergleich zum vorangegangenen Quartal nach und der operative Verlust stieg. Co-Chef Tarek Müller zeigte sich gleichwohl zuversichtlich, die Ziele für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr zu erreichen. Die About-You-Papiere sanken auf Tradegate um rund 0,7 Prozent.

USA: MODERATE GEWINNE

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einem nervösen Auf und Ab mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der Dow Jones Industrial fand den Weg zurück über die Marke von 31.000 Punkten. Die positiven Impulse kamen nach einem richtungslosen Verlauf mit der Veröffentlichung des US-Notenbank-Protokolls in den Markt. Allerdings gab es nichts wirklich Neues, wie Börsianer sagten. Denn: Angesichts der hohen Inflation stellten die Währungshüter noch für diesen Monat wie erwartet weitere deutliche Zinserhöhungen in Aussicht. Die zur Wochenmitte veröffentlichten Wirtschaftsdaten seien zugleich wohl unterschiedlich ausgelegt worden. Der Dow schloss mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 31.037,68 Punkte. Tags zuvor noch war der Wall-Street-Index zeitweise unter 30.400 Punkte gerutscht und hatte an seine Verluste aus der vergangenen Woche angeknüpft. Erst im späten Handel war es ihm dann gelungen, einen Großteil seiner Tagesverluste wieder wettzumachen.

ASIEN: ÜBERWIEGEND GEWINNE

Die Börsen Asiens haben sich am Donnerstag mit moderatem Rückenwind von der Wall Street überwiegend ein Stück weit erholt. Rezessionssorgen bleiben insgesamt bestehen, wenngleich die zuletzt zumindest ein wenig gesunkenen Ölpreise diese etwas minderten. Zudem zeigte das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll zur Juni-Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank, dass die Fed im Kampf gegen die hohe Inflation energisch vorgehen will. In Japan stieg der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um fast eineinhalb Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg um mehr als ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong leicht im Minus notierte. Kursgewinne gab es indes auch in Südkorea und Australien.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,32 +0,05%

DEVISEN: EURO LEICHT ERHOLT

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen etwas von seinen deutlichen Verlusten der vergangenen Tage erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0215 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0177 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte war der Euro mit 1,0162 Dollar erstmals seit knapp 20 Jahren unter die Marke von 1,02 Dollar gefallen. Die Talfahrt hält schon einige Monate an, hat sich zuletzt mit der Angst vor einer Erdgaskrise in Europa aber beschleunigt. Ein wichtiger Grund für die grundsätzliche Schwäche der Gemeinschaftswährung ist der zögerliche Kampf der EZB gegen die hohe Inflation.

Am Donnerstag dürften die Anleger zum einen auf zahlreiche Redner aus den Notenbanken achten. Zum anderen stehen in Deutschland Produktionszahlen aus der Industrie auf dem Programm. In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet.

Euro/USD 1,0213 0,30%

USD/Yen 135,76 -0,13%

Euro/Yen 138,66 0,17%

ROHÖL: ERHOLUNG

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel etwas von einem erneuten Einbruch erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,54 US-Dollar. Das waren 85 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 80 Cent auf 99,33 Dollar.

Am Mittwoch waren die Rohölpreise den zweiten Tag in Folge unter Druck geraten. Ausschlaggebend für die deutlichen Preisabschläge waren Ängste vor einer erheblichen Eintrübung der globalen Konjunktur, die auch die weltweite Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel belasten würde

.Diesen Nachfragesorgen steht allerdings ein knappes Angebot gegenüber, das vor allem auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine zurückgeht. Die beiden Länder sind große Rohstoffproduzenten, Russland ist einer der wichtigsten Öllieferanten der Welt. Wegen der Angebotsknappheit bewegen sich die Erdölpreise trotz jüngster Rückschläge auf hohem Niveau.

Brent 101,03 +0,34 USD

WTI 98,85 +0,32 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 38 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 95 (120) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 36 (41) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 155 (193) EUR - 'UNDERPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 220 (235) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6,03 (6,70) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT SALZGITTER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 23 (55) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 18 (23) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 14,80 (16) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 12,15 (13,25) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SETZT HUGO BOSS AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' FÜR BERICHTSSAISON

- RBC STARTET HANNOVER RÜCK MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 170 EUR

- RBC STARTET MUNICH RE MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 245 EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LIBERTY GLOBAL AUF 24,80 (29,60) USD - 'BUY'

- UBS SENKT KELLOGG AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 74 (81) USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 29 (34) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 256 (260) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 145 (175) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VINCI AUF 112 (114) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT GREENYARD AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13,70 (10,50) EUR

- BERENBERG SENKT AT&S AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 38 (27) EUR

- BERENBERG SENKT RIO TINTO AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 4200 (6500) PENCE

- JEFFERIES HEBT TENARIS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 20 (15,50) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 9800 (9500) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VALLOUREC AUF 17 (15) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ACERINOX AUF 12 (15) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 8 (13) CHF - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR APERAM AUF 27 (37,50) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 38 (44) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MELEXIS AUF 55 (65) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR OUTOKUMPU OYJ AUF 4 (5) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 355 (360) CHF - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SSAB-A AUF 70 (80) SEK - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 24 (30) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 21 (29) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 12 (11,70) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,40 (2,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC STARTET SCOR MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 26 EUR

- RBC STARTET SWISS RE MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 80 CHF

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: About You, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker Q1 (detailliert)

07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung

10:00 DEU: VW stellt neue Auflage des Pick-ups Amarok vor

11:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung

DEU: Deutsche Euroshop Ablauf der Frist für Angebot durch den Finanzinvestor Oaktree und Cura, der Vermögensverwaltung beziehungsweise Family Office der Familie Otto

DEU: Expert - Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2021/2022

DEU: Volkswagen. Baubeginn der VW-Batteriezellfabrik. In Niedersachsen entsteht eines von bisher sechs geplanten Werken in Europa, in denen der Volkswagen-Konzern künftig eigene Akkus für die Ausstattung seiner Elektromodelle fertigen will - unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Stephan Weil, VW-Vorstandschef Herbert Diess, Technikvorstand Thomas Schmall und Betriebsratschefin Daniela Cavallo

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22

09:00 CHE: Währungsreserven 06/22

09:00 EUR: EZB-Bankenaufsichtschef Enria spricht beim sechsten SSM & EBF Boardroom Dialogue

13:30 EUR: Protokoll zur Sitzung der EZB-Sitzung vom 9. Juni

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung

14:30 USA: Handelsbilanz 05/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

17:00 USA: EIA-Rohöllagerdaten

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Internationale Handwerksmesse

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

DEUTSCHLAND

Gesamtproduktion Mai

Monatsvergleich +0,4 +0,7

Jahresvergleich -1,8 -2,2

GROSSBRITANNIEN

--- keine entscheidenden Daten erwartet ---

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 230 231 (Vorwoche, in Tsd)

Handelsbilanz, Mai -84,7 -87,1 (in Mrd USD)

Redaktion onvista / dpa-FX