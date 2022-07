WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Juli 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 21. Juli

------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUS: OMV, Trading Update Q2/22 07:30 DNK: Tryg, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Hornbach Holding AG & Co KGaA, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Handelsbilanz 05/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 05/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/22 16:00 USA: Großhandel Lagerbestände 05/22 (endgültig) 16:00 USA: Großhandel Umsatz 05/22 16:45 DEU: Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft auf der Handwerksmesse mit Dr. Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), und Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) 21:00 USA: Konsumentenkredite 05/22 EUR: EZB, Ergebnisse des Klimastresstests EUR: Fitch Ratingüberprüfung EFS, ESM, Griechenland und der Türkei SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Regierungs-Pk DEU: Bundesrat Abstimmung über Gesetzentwurf zur Braunkohlekapazität ------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 9. JULI TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. JULI TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Einzelhandel 05/22 12:00 FRA: OECD Frühindikator 06/22 18:30 DEU: Bundesbank-Präsident Nagel, Vortrag Zum Thema - Digitaler Euro, Chancen und Risiken? EUR: Treffen der Eurogrpuppe RUS: Der Gashahn wird zugedreht: Start planungsmäßiger Wartungsarbeiten an Pipeline Nord Stream 1 (bis 21.07.) SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen 10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mündliche Verhandlung zu Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Flatexdegiro, Q2-Zahlen (vorläufig) AUS: Telekom Austria, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:00 DEU: ZEW-Index 07/22 11:30 DEU: Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Milliarden Euro 11:30 EUR: EZB Zuteilung Haupt-Refi-Tender 15:00 EUR: Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten AUS: Opec, Ölmarkt-Monatsbericht EUR: Treffen der Eurozonen-Finanz- und Wirtschaftsminister SONSTIGE TERMINE DEU: Wissenschaftskonferenz Merck Curious 2022 (bis 13.07.) EUR: Treffen der Eurozonen-Finanz- und Wirtschaftsminister ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/22 07:30 DEU: Auto1 Q2-An- und Verkäufe 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahres-Pk 13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 08:00 GBR: BIP 05/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 05/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 05/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 10:50 EUR: EZB Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 EUR: Industrieproduktion 05/22 11:30 DEU: Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Milliarden Euro 14:30 USA: Realeinkommen 06/22 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/22 16:00 CAN: Notenbankentscheidung 16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten 20:00 USA: Fed Beige Book CHN: Handelsbilanz 06/22 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch Privatbank Julius Bär: "Ausblick auf die Finanzmärkte - zweites Halbjahr 2022" DEU: Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike (bis 17.07.) ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung 10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung 12:45 USA: JPMorgan, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 14:00 DEU: BGH verkündet Urteil zur Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen im VW-Dieselskandal TERMINE KONJUNKTUR 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/22 DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/22 EUR: EU-Kommission legt Sommerprognose für die Wirtschaft vor SONSTIGE TERMINE 09:30 EUR: EuGH-Gutachten zu Wettbewerbsverstößen im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril DEU: Fortsetzung Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:25 GBR: Rio Tinto, Q2Produktionsbericht 07:00 NLD: Tom Tom, Q2-Zahlen 07:30 CHE: Richemont, Trading Update Q1 08:00 EUR: ACEA KfZ-Neuzulassungen 06/22 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen SWE: Investor, Q2-Zahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q2/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/22 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/22 04:00 CHN: Investitionen bis 06/22 08:00 DEU: Großhandelspreise 06/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise HVPI 06/22 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 05/22 14:30 USA: Empire State Manufacturing Index 07/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/22 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 06/22 15:15 USA: Industrieproduktion 06/22 16:00 USA: Lagerbestände 05/22 16:00 USA: University of Michigan Index 07/22 EUR: Fitch Ratingüberprüfung zu Luxemburg EUR: Moody's Ratingüberprüfung Spanien IDN: G20 Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 16. Juli) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Beweislast beim gutgläubigen Erwerb eines Gebrauchtwagens DEU: Fortsetzung Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike HINWEIS: DEU: Eurex, Kleiner Verfallstag Aktienindex-Optionen ------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 16. JULI TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR IDN: G20 Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 16. Juli) SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pressgespräch anlässlich des Capital Market Days 12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Handelsbilanz 05/22 10:00 SPA: Handelsbilanz 05/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen 12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen CHE: SGS, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 06/22 11:00 EUR: Bauproduktion 05/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 06/22 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 08:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen 11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen 11:30 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/22 13:00 USA: MBA Hypothekenanräge 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/22 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Roche, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen 07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen 07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:30 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen 18:00 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 08:45 FRA: Geschäftsklimaindex 07/22 14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung + Pk (14.45) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 07/22 16:00 USA: Frühindikator 06/22 SONSTIGE TERMINE --- -------------------------------------------------------------------------------------

