BMW: Absatzzahlen weiter rückläufig - seltene Konstellation macht die Aktie aber mehr als interessant!

Nachdem die deutschen Autobauer Donnerstag bei den Anleger äußerst beliebt waren und sich alle über 5 Prozent erholt haben, ist es heute deutlich ruhiger. Die Aktie von BMW liegt hauchdünn im Minus. Der Münchener Autobauer hat heute seine Absatzzahlen für das 2. Quartal veröffentlicht. Im Vergleich zum ersten Quartal ist der Absatz noch einmal stärker zurückgegangen.

Absatz schrumpft in Q2 um rund 20 Prozent

Fortgesetzte Engpässe bei Elektronikbauteilen, der Krieg in der Ukraine und die Corona-Lockdowns in China haben im zweiten Quartal die Verkaufszahlen von BMW belastet. Mit 563 536 Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce lieferte der Autobauer fast ein Fünftel weniger aus als im starken Vorjahreszeitraum, wie BMW am Freitag in München mitteilte. Nach einem nicht ganz so großen Minus im ersten Jahresviertel ergibt sich für das erste Halbjahr damit ein Verkaufsminus von 13,3 Prozent auf rund 1,16 Millionen Fahrzeuge.

Im ersten Halbjahr sieht es etwas besser aus

Der Rückgang bei der Kernmarke betrug in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich 13,7 Prozent auf knapp 1,017 Millionen Fahrzeuge. Beim Mini liegt das Minus bei knapp elf Prozent, bei Rolls-Royce gab es im Halbjahr noch ein kleines Plus. Deutlich gestiegen ist der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge mit einem Plus von gut einem Fünftel auf 184 553 Stück. Darin enthalten sind auch 75 891 vollelektrische Fahrzeuge, deren Verkaufszahl sich mehr als verdoppelte.

Aktie ein Trüffel?

Ein Blick auf die Fundamentaldaten zeigt bei BMW ein sehr, sehr seltene Konstellation, die auf alle Autobauer aktuell zutrifft. Das KVG bei dem Dax-Konzern ist niedriger als die Dividenden-Rendite. In ganz normalen Zeiten wäre das ein Kaufargument, auf das sich Anleger stürzen müssten. Aber normal ist in der aktuellen Phase nichts.

Werbung

Trotzdem sollten Anleger bei den Autobauern mit Weitsicht und Geduld agieren. Bislang konnte BMW die niedrigeren Absatzzahlen durch höhere Preise mehr als kompensieren. Bislang hat die aktuelle Prognose für das laufende Jahr, trotz des Absatzrückgangs, bestand. Ob sie auch für den Rest des Jahres hält dürften Anleger am 3. August erfahren. Da veröffentlicht BMW seine Zahlen für das zweite Quartal.

Wir sind der Meinung, dass es bis dahin nicht schaden könnte, wenn Anleger an schwachen Tagen bei BMW einen Fuß in die Tür stellen. Nach den Zahlen für das zweite Quartal kann dann in Ruhe entschieden werden, ob Anleger durch die Tür gehen oder der Fuß wieder rausziehen.

Mit Material von dpa-AFX