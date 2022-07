Deutschland-Tourismus zieht an - Branche im Mai fast auf Vorkrisenniveau

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Tourismus in Deutschland schüttelt die Corona-Pandemie immer mehr ab.

Die Branche erreichte im Mai fast wieder das Niveau von vor der Virus-Krise 2019, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. So verbuchten die Beherbergungsbetriebe 43 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste - und damit nur noch 3,4 Prozent weniger als im Mai 2019. Insgesamt lasse sich bei den Übernachtungszahlen ein positiver Trend erkennen. "Die Lücke zum Vorkrisenniveau ist seit Jahresbeginn 2022 beständig kleiner geworden", betonten die Statistiker. Im Vergleich zum Mai 2021, als es aufgrund der Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste gab, waren das fast dreimal so viele Übernachtungen (plus 196,5 Prozent). Im Vergleich zum Mai 2020, als der erste gerLockdown bis zur Mitte des Monats galt, waren die Übernachtungszahlen sogar fast viermal höher (plus 288 Prozent).

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Mai binnen Jahresfrist um 175 Prozent auf 37 Millionen, und die Zahl bei den ausländischen Touristen erhöhte sich sogar um gut 470 Prozent auf sechs Millionen. Gegenüber dem Mai des Vorkrisenjahres 2019 lag die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus Deutschland sogar leicht höher (plus 0,5 Prozent), die Übernachtungen von Ausländer noch knapp 22 Prozent niedriger.

Seit der Corona-Zeit gibt es einen Trend zum Camping. Denn im Vergleich zum Mai 2019 sanken zwar die Übernachtungen in Hotels, Gasthöfen und Pensionen um 7,4 Prozent und in sonstigen Unterkünften um gut zwölf Prozent. Die Übernachtungen in Ferienunterkünften konnten mittlerweile das Vorkrisenniveau wieder erreichen (plus 1,1 Prozent). Auf Campingplätzen lag die Zahl der Übernachtungen sogar um mehr als ein Drittel (plus 37 Prozent) höher als im Mai 2019.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) meldet derzeit gute Buchungen in den touristischen Gebieten und Ferienregionen für den Sommer. Dennoch rechnet der Verband für das laufende Jahr - im Vergleich zum Vorkrisenniveau von 2019 - mit dem dritten Umsatzminus in Folge.

